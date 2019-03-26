美股盤中─擺脫全球經濟成長擔憂 道瓊反彈上揚逾100點

美國股市週一中場反彈上揚，道瓊一度上漲逾 100 點。投資人擺脫了全球經濟成長的擔憂，美國特別顧問穆勒發現川普總統並未與俄羅斯共謀，影響 2016 年大選，增加了股市樂觀氣氛。

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道瓊工業平均指數上漲 37.75 點或 0.15% 至 25540.07。

Nasdaq 指數上漲 2.61 點或 0.03% 至 7645.28。

S&P 500 指數上漲 1.60 點或 0.06% 至 2802.31。

上週五，美國債券殖利率曲線逾十年來首度反轉，引發了全球經濟展望擔憂，該擔憂於週一早場持續。上週五，美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。歐洲上週五公布的經濟數據令人失望，加上聯準會 (Fed) 調降經濟展望，更增添了股市擔憂。

分析師說，歐洲與中國的經濟持續惡化，促使投資人擔憂可能影響到美國市場。有跡象顯示美國經濟已不如去年強勁，如去年第三季與第四季，資本支出便告下降。

美國司法部長巴爾週日說，特別顧問穆勒的調查，並未發現川普 2016 年的競選有與俄羅斯共謀，企圖影響大選。

白宮則說，這項調查結果完全還給了美國總統清白。

穆勒在調查期間，投資人一直擔憂可能影響川普進一步減稅，並進一步放寬企業管理。今日的消息清除了華爾街的擔憂，有助政府將焦點置於更重要的問題上，如與中國達成貿易協定，或與民主黨議員進行基礎建設計畫。

分析師說，市場烏雲已消散，讓投資人可鬆一口氣。若川普與中國達成貿易協定，對市場屬利多。

這次的調查影響川普政府近二年，幾位川普人馬遭起訴並被逮捕。

預期美國與中國將在 4 月達成貿易協定。今年協商氣氛改善，助使股市上漲，並接近去年所創記錄高點。白宮新聞秘書桑德絲上週六說，財政部長梅努欽與美國貿易代表萊特海澤週四前往北京進行進一步談判。去年大多時間，貿易擔憂一直困擾著投資人。

自川普於 2016 年勝選以來，S&P 500 大漲了逾 30%。2017 年底，川普大減公司稅，支撑了股市上漲。