美債殖利率曲線倒掛 市場憂經濟衰退 道瓊期指跌逾百點

根據《彭博社》報導，上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，市場對經濟前景的疑慮隨之升溫，導致當日美股重挫；今 (25) 日亞股走跌，美股期指亦下挫，道瓊期指跌逾百點。

台北時間週一下五 4 點 31 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 115 點 (0.45%)，標普 500 期指下跌 13.63 點 (0.48%)，那斯達克期指下跌 55.63 點 (0.75%)。

道瓊期指走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

週一上證綜指收跌 1.97%，深證成指收跌 1.80%；南韓 Kospi 指數收跌 1.92%，日經 225 指數收跌 3.01%；台股收跌 159.59 點，至 10479.48 點。

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，10 年期公債殖利率下跌，低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年以來首見，引發市場對經濟前景的擔憂，當日美股重挫，創 2019 年 1 月 3 日以來最大跌幅。

上週五美股收跌。(圖：翻攝自彭博)

CMC Markets Asia Pacific Pty 首席市場策略師 Michael McCarthy 表示，動能已明顯轉變，「上週五出現的變化是，對經濟成長疲弱的反應，相當強烈。」

樂天證券澳洲公司 (Rakuten Securities Australia) 營運長 Nick Twidale 指出，投資人的悲觀情緒正在升溫。

另一方面，對於俄羅斯疑似干預 2016 年美國總統大選的「通俄門」事件，特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 已完成調查；美國司法部長巴爾 (William Barr) 公布的調查報告摘要顯示，並未發現川普競選團隊於大選期間，和俄國勾結的證據，報告亦未判定川普妨礙司法，但也沒有免除其嫌疑。

美國總統川普表示，該調查「還我清白，徹底免除任何罪責」，但作為總統，竟得經歷這番調查，可謂「國恥」。

對此，Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 認為，對市場來說，穆勒的調查報告並不重要，即使有影響，也只是一個小小的積極因素；JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 亦稱，「當前市場所關注的，是全球經濟成長趨緩。」