遠傳積極轉型腳步 井琪籲業者合理競爭 4G未來10年仍是重要營運重心

遠傳 (4904) 今(25)日表示，這幾年台灣電信市場行動獲利一直在降，加上去年 499 之亂，更下降約 10%，衝擊會一直延續到今年，遠傳須深思「該做些什麼」，就現在電信市場結構來說，已沒有人會申辦高資費，多會選擇低資費，因此轉型是必須的；而總經理井琪也表示，遠傳 EBITA 是正的，呼籲各業者應該是合理競爭，而非殺價競爭，遠傳不會是主動挑起電信資費價格戰爭的業者。井琪指出，從去年 499 之亂開始，電信業老大哥中華電信 (2412) 也都受到傷害，各家業者都知道轉型重要，其實從前總經理李彬就一直在計畫轉型，自己上任後就是要讓轉型更具體實踐，不是要擺脫傳統電信業，而是要超乎電信業，會增加很多數位內容，讓使用者更輕易的接受到新科技。



井琪表示，台灣消費者對於 CP 值看很重，不過低價資費會有跌停板時候，做任何事情都有成本，目前吃到飽資費多落在 400-500 元間，相信未來都應該會是這個走向，不過消費者一直換電信商也會覺得累。



井琪強調，4G 投資比 3G 多很多，加上馬上 5G 也要開始，現在市場上還有「1」字頭的資費，真的太低了，後續遠傳也會持續調整資費結構，她也透露，未來會走向資費自由配，讓消費者更依照自己的需求去選擇最適當的資費。



面對 5G 即將到臨，井琪表示，4G 在未來 10 年還是非常重要的營運重心，而 5G 和 4G 不同，目前 4G 來說速度已到達一個程度，就一般消費者來說，已足夠了，5G 最重要的還是如何運用，預計會從企業端開始發酵。



此外，遠傳積極找出和傳統電信業外更多機會，遠傳在新經濟領域持續拓展，包括企業客戶、資安、雲端等都持續成長，另外，目前 IoT 市場才剛剛開始，台灣越來越多傳統產業都在想工業 4.0，都是遠傳 IoT 商機，遠傳現在已經全島布建 NB-IoT，而遠傳非電信營收的新領域去年營收貢獻約 10%，預估幾年內可以上看 20%。



此外，遠傳也積極跨業佈局國際，自 2018 年起即與韓國最大 Naver Corporation 網路公司旗下的 LINE 攜手推出純網路一站式電信服務 LINE Mobile，同時也積極參與 LINE Financial 純網銀籌備，同時大步跨入區塊鏈技術應用平台投資 TBCASoft，與合作夥伴共同成立「CBSG 國際電信區塊鏈技術聯盟」。