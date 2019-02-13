〈牧德科技法說〉去年賺回3個股本 今年上半年訂單能見度明朗

牧德科技 (3563-TW)2018 年營收以 31.12 億元創新高，稅後純益 12.96 億元，每股純益達 30.43 元，等於是在去年賺回 3 個股本，董事長汪光夏今 (13) 日表示，牧德維持 2019 年業績穩定增長依然非常樂觀，預估提升既有產品的市占率將達 50% 以上。而牧德總經理陳復生也指出，今年上半年的訂單能見度仍然明朗。

汪光夏指出，牧德進行產品品質的精進以強化競爭力，如新產品設備加裝，同時在通路上也將進行強化，對於兩岸以外的亞洲地區市場將在今年起大幅開拓；預估在既有產品的市占率，將由目前的 30-35% 提升到 50%-55%。



同時，牧德科技開發的自動化工業用取像模組 Smart camera，汪光夏也認為極具市場競爭力，預計在第 3 季開始出貨。

汪光夏強調，今年以來，牧德客戶訂單穩定，所出現的是客戶端調整出貨時程，並未見任何一件抽單的狀況。

2019 年全球景氣雖深受中美貿易大戰影響，市場不確定因素增多，汪光夏說，牧德已做了萬全的準備，以縱向深度延伸及橫向新產業拓展兩主軸，增加營收成長動能。其中，縱向深度延伸指的是現有產品的市占率擴大，透過產品技術提升、強化銷售通路，將開拓 PCB 大中華地區以外的市場及大陸中小型陸資市場，這些都是 2018 年尚未著墨的新契機。橫向新產業拓展，指的是 COF、Smart camera 及 FPCB Assembly AVI 的新產業方向的攻堅，投入潛在 65 億新動能市場。

同時，汪光夏今天也介紹牧德的伯特利獨角獸孵育中心計畫， 牧德是以研發為主的公司，看重 AI 未來的發展，也有多年 AI 的研發經驗，希望利用其本身成長經驗，及獨特幸福企業文化，以 AI、物聯網、大數據、區塊鏈 4 個領域為主，成立孵育中心，鼓勵新創團隊加入。牧德已為 2020 年以後布局，其產品不再單是 AOI 設備，孵育出的獨角獸也將成為牧德成長的新動能。

牧德科技以伯特利獨角獸孵育中心為牧德的事業部門之一，設立於新竹科學工業園區，此一獨角獸孵育中心並已確定有兩組團隊將進駐。