雄獅去年獲利驟減逾4成 EPS 3.66元 配息率仍超過百分百

旅遊業龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (25) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.56 億元，年減 43.68%，每股純益(EPS)3.66 元，是自 2013 年以來，第二度未能賺半個股本；雄獅董事會也通過 2018 年盈餘分配案，每股擬配發現金股利 3.8 元，配息率超過百分百，以今日收盤價 90.6 元計算，現金殖利率 4.19%。

雄獅去年合併營收 296.22 億元，年增 10.6%，增幅差於前一年度的 22%，雄獅說明，主要是因一例一休和年金改革政策施行，旅行業確實短暫受到人力調配，再加上軍公教人員消費轉趨保守衝擊，以及日本接連受到風災、北海道地震等不可抗力的影響，使營收和獲利均未如預期。

觀察雄獅財報，除了營收成長幅度差於前一年度， 去年毛利率衰退 1.22 個百分點至 10.74%，營業利益率 0.6%，也較前一年度下滑 1.01 個百分點。

展望 2019 年，雄獅表示，將延續實虛並進的線上線下整合服務，第二季起團體旅遊元件化服務將於官網上線，期透過整合旅客與領隊的意見反饋的大數據分析，達到量身打造客製化旅遊產品。

另一方面，雄獅旅行社轉投資的雙獅聯合國際旅行社，以「旅天下」品牌吸引同業加盟型態，正不斷整合社區型旅行社，目標至今年底可望達到 30 家加盟門市。