宇瞻瞄準智慧城市 推出最新IoT智能環境監控解決方案

積極發展工控領域的記憶體模組廠宇瞻科技 (8271) 宣布，將於 2019 智慧城市展推出最新 IoT 智能環境監控解決方案，由室內到戶外、生活應用到工業環控全方位適用。當萬物互連時代來臨，以低成本建置能掌握環境變動資訊的最適化方案，增進製造業生產力與品質，亦或提升生活與照護的便利與舒適度，是智慧轉型的第一哩路。宇瞻研發團隊以此為開發目標，成功推出環境智能監控系統與工業物聯系統整合套件，強調即時多方通報與打破工業物聯建置高門檻，目前已應用於長照安養、智慧工廠與養雞畜牧等領域。



宇瞻 Smart IoT 環境智能監控系統，以 ZigBee 無線技術串連整合多種感測器，並創新整合警消智慧通報系統與 LINE 通訊軟體。根據開發過程的市場需求評估，宇瞻團隊發現，異常通報時的「即時多方通報」是最重要的環節之一。在緊急狀況發生時，通報安全維護網是必要措施，然而，在許多意外案件中，漏報、以為通報而沒有通報等狀況，往往造成更重大的人身與財物損失，即時多方通報就是杜絕以上情況的最佳解方。



「即時多方通報」代表對案場環境羅織更全面的防護網，根據宇瞻環境智能監控系統的通報流程設計，在異常發生時，除了傳統消防受信總機所配套的消防通報機制外，也將以警鈴、LINE 訊息、預錄通話、機器人或 SCD(服務連結器) 警示等方式，將環境異常資訊通報給現場人員、現場管理單位、遠端管理團隊與警消系統。藉宇瞻的環境智能監控系統，將現有的單一通報，全面化為現場人員、管理團隊與警消單位的多管道通報機制，可使環境安全維護智慧升級。



宇瞻提到，舉凡工廠、飼養廠與各垂直應用領域的廠房環境監控，目前正面臨轉型大關，然而過於龐雜的開發語言與高額的建置費用，對一般中小型待智慧轉型場域與單位而言，不僅超出預算可負擔範圍，建置的內容往往也多於原本所需的功能與規格，等於購買了許多無用武之地的兵器。



宇瞻以開發高彈性的適配方案為目標，建立顧問參與平台，致力透過宇瞻工業物聯系統整合套件 (SRP) 提供提供完整的開發套件，包含閘道器與網頁式串接服務，並依據多年系統整合經驗，可協助系統整合商以最經濟的成本打造「所求即所得」的智慧轉型。此開發套件目前已應用養殖、水情、工廠與機房環控等多的實際案場。