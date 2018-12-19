雄獅衝高雄觀光市場 設定二大方向

旅遊集團雄獅 (2731-TW) 今 (19) 日表示，榮幸受邀參加高雄市長韓國瑜的就職典將全力配合高雄市政府提振當地觀光的質量，已規劃好高雄行程 4 大主題，未來也目標，將高雄港打造成繼基隆港後的另一個重要郵輪母港。

雄獅董事長王文傑表示，全台縣市均應傾全力發展觀光，共同為振興台灣觀光經濟而努力，雄獅旗下寶獅旅行社推廣台灣旅遊有成，一年服務超過 70 萬人次國內外旅客，希望未來挾高雄港的優勢，以郵輪經濟帶動台灣觀光產值。

過去雄獅曾配合高雄市推廣玉荷包啤酒節、暖冬高雄遊，並在日本推廣高雄觀光，展望未來，雄獅將以中英日韓語系組成多語系的服務團隊，規劃「建築、文創、宗教、農業生態｣等四大主題，推出最具高雄特色的系列遊程。

四大主題系列遊程分別是 (1) 鎖定高雄車站、衛武營等特色建築推出建築走讀行程；(2) 以高雄港文化園區、駁二特區、KW2 棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等地，打造年輕人最愛的文創體驗行程。

另外，(3) 被視為海外旅客必訪的高雄知名景點─佛光山，可結合玫瑰天主堂和鳳山龍山寺等旗津旗后教會等不同門派的景點，規劃高雄獨有的多元且濃厚的宗教文化之旅。

而 (4) 高雄田寮岡山頭擁有南台灣唯一冷泉，搭配高雄知名型農計畫，將精緻農業和生態旅遊結合，發展農業生態體驗遊程。

在郵輪經濟方面，雄獅指出，台灣位居太平洋西岸最重要的戰略位置，由於夏季往北可到日韓，冬季往南可到東南亞熱門旅遊國家，擁有絕佳郵輪母港優勢條件，已成為亞洲國際郵輪的第二大客源地市場，未來將與高雄市聯手引進大型國際郵輪，共同將高雄港打造成為基隆港之後的另一個重要郵輪母港。