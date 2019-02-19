雄獅第二品牌「旅天下」插旗南投 年底門市目標上看30間

雄獅 (2731) 第二品牌「旅天下」於 2017 年啟動門市加盟計畫，整合全台區域型旅行社之脈絡，以期發揮品牌加盟之綜效。有鑑於此，在中彰投地區深耕多年的方耀旅行社，正式宣布加盟「旅天下」，「旅天下」第 15 間加盟門市─南投埔里加盟門市也將於 21 日正式開幕。「旅天下」總經理李嘉寅表示，「旅天下」從 2017 年推動通路加盟計畫迄今，已有許多像南投埔里加盟門市的方耀旅行社董事長蔡志昇一樣，擁有良好在地脈絡及當地豐富觀光資源的優質同業先後加入旅天下團隊，預計今年底前，旅天下全台門市可望達到 30 間。



雄獅於 2015 年正式成立「旅天下」品牌，積極搶攻多元客群，品牌概念為「行走天下」(U plan travel)，讓旅客為自己尋一個旅遊目的地，運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，透過創新旅遊服務與品質把關，致力於為消費者提供最佳旅遊體驗。



李嘉寅表示，自 2017 年即以推動整合性旅遊平台為長期目標，朝著「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展，在通路加盟部分，透過完整產品線及有利的價格優勢，以及結合多元整合行銷的挹注，來協助加盟商擴展業務範疇，也因此吸引許多同業加入，截至 2019 年第一季，「旅天下」已擁有 15 家加盟門市，也可望在今年底前，達到全台 30 間加盟門市的規模，3 年內加盟門市數量也可望突破 100 家。

