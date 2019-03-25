全家整合O2O再下一城 開通My FamiPay線上付款功能

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (25) 日宣布，將開通自有支付工具 My FamiPay 線上付款功能，首波針對 APP 商品預售開放使用，全家強調，今年起將陸續開放 My FamiPay 線上購買其他商品，並將擴及生活便利服務，藉此擴大與消費者接觸的範圍。

據資策會調查，便利商店已是行動支付發展最快速的場域，而消費者在使用行動支付時，最在意使用體驗提升和擴張使用情境，為迎合此趨勢，全家 27 日起開啟線上支付功能，藉此實現「人人手上有全家」的策略藍圖。

全家說明， 目前 My FamiPay 可綁定台新銀行、國泰世華銀行信用卡，共有近 30 萬使用人數，到店消費的平均客單價是一般的 2.5 倍，因此，除了擴大 My FamiPay 付款功能外，也將於上半年再擴增可綁卡銀行，目標信用卡覆蓋率達到千萬張。

從過去的銷售數據來看，從咖啡寄杯服務延伸出來的商品預售，由於具有跨店分次取、多入優惠價、轉贈分享趣等特性，已成全家業績小金雞，年銷售達 15 億，使用人數近 200 萬，每月平均兌換人數年增 2.5 倍，全家樂觀預期，開放 My Famipay 線上付新功能後，將可將再造一波新商機。