【華冠投顧】台股重挫159點，果然拉回又急又快!

美股上周五受利空而大跌 460 點，今年跌點之最，而台股上周五創高後，今日受影響跳空大跌 159 點，跌幅 1.5%，10479 作收，跌破 10500 點，成交量 1079 億元，價跌量縮。

美股上周五大跌重挫最主要原因在於全球景氣拉警報，受歐美製造業指數不如預期的衝擊，美國 3 個月期與 10 年期公債利差由正轉負，殖利率曲線自 2007 年來首度出現倒掛，經濟衰退陰影浮現。亞股今日也一片慘綠，日本跌 650 點 3%，韓國跌 42 點 1.9%，大陸跌 61 點 1.96%，香港跌 606 點 2.08%..... 相較台股今日跌 1.5% 而言，台股跌算少的了。三大法人站賣方，外資現貨賣 41 億元，期貨市場減少 1803 口多單，投信 4.8 億元，自營賣 16.8 億元。盤面權值股領跌，中小型股繫人氣，良維 (6290)，全台 (3038)，晶彩科 (3535) ，展旺 (4167) 漲停，明基材 (8215)，福盈科 (1787)，雙美(4728)，永大 (1507)，廣運(6125)，光聯(5315)，晟銘電(3013)，動力 - KY (6591)，揚明光(3504) 以及矽瑪(3511) 等逆勢收紅。

台股上周創新高，此次全球股市反彈，多是建立在資金行情之上，來得快去也快，今日大跌之後，多頭回防看年線 10442 點與月線 10405 點。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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