萬達光電去年配息3元 創新高 股息殖利率逾7%

萬達光電 (5220) 公布去年財報、盈餘分派，去年營收 12.43 億元，毛利率約 25.58%，稅後淨利 1.45 億元，年增率達 5 成，每股稅後盈餘 3.84 元，每股配息 3 元，創下新高，盈餘分派率約 78%，以今 (25) 日平盤價計算，股息殖利率約 7.9%。萬達光電去年營收與前年持平，發展在 40 吋以上投射式電容產品，導入奈米銀材質，供應尺寸別為 42 吋、55 吋、65 吋、70 吋以及 85 吋產品，全年出貨量逼近百萬片，毛利率上升到 25.58%，較前年成長 3.13 個百分點。



其產品應用涵蓋航空、航海、教育、醫療、軍警應用、博奕電玩、工業控制、車載、公共資訊系統、銀行櫃員系統、收銀機、家庭電器、辦公室自動化、智慧家電、保全監控系統等。