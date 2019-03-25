迅得轉型半導體效益顯現 產線大滿 今年營收獲利成長可期

自動化設備供應商迅得 (6438) 受惠於半導體大廠訂單加持，滿手接單，目前產線供不應求，持續加班因應，另外也有新增產能第二季到位，業界更傳出，迅得業績與獲利將自第二季起業績可望顯著彈升，今年每股獲利可期。迅得過去以印刷電路板廠為主要客戶，但該產業自去年起明顯縮減投資，迅得營運受影響，遂自去年開始自將主要客層自印刷電路板廠轉向半導體領域，且轉向半導體領域發展，需要提列較大的研發等支出，業界甚至估算，迅得去年每股獲利可能僅有 3.5 元到 3.7 元的水準。



但根據迅得公布的財報顯示，該公司去年營 37.53 億元，稅前淨利 2.56 億元，本期淨利 2.32 億元，每股淨利 4.04 元，優於預期，而該公司預計配發 2.8 元現金股利。



此外，值得注意的是，迅得因轉型半導體產業效益逐步顯現，目前大單在手，生產線持續滿載運作，甚至加班應對，而法人圈更預期，迅得自第二季起營運績效可望顯著彈升，加上新增產能到位，今年營收與獲利成長幅度可期。

