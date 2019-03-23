蘋果切入串流影視戰局 誰將受益？誰恐受害？

蘋果 (AAPL-US) 週一將公布串流影視服務，迄今對其計畫仍守口如瓶，但分析師試圖推敲誰可因蘋果宣布串流影視服務而受益，誰又將受害。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 Matthew Thornton 週四發布一份報告，預期蘋果將發布包含第三方內容和自家節目的串流服務，預計已有 Starz 和 Showtime 這兩個頻道，另外蘋果也與 Steven Spielberg 和 Oprah Winfrey 等一些節目簽訂協議製作蘋果自家內容。

雖然蘋果先前已提供自家串流電視節目，但這回的新服務往前邁進一大步，可能也會影響其他公司。

獅門影視 (Lions Gate Entertainment)

Thornton 預期，獅門影視 (LGF.B-US) 會是蘋果串流影視服務的最大贏家。付費的有線頻道 Starz 約佔獅門獲利 65%，與蘋果合作可望幫該頻道接觸到許多新觀眾。

然而，獅門影視週五股價收跌 4% 以上。

Starz 拒絕回應是否會出現在蘋果該平台上的提問。

Netflix

雖然競爭壓力對 Netflix (NFLX-US) 來說不是什麼好消息，但 Thornton 預期蘋果此服務對 Netflix 的影響相較微小，「以今天的狀況來看，我們不預期這對 Netflix 造成什麼有意義的威脅。」

Netflix 週五股價收低 4.46%。

Spotify

蘋果的新服務或許對 Spotify (SPOT-US) 也有輕微的負面影響，但蘋果若將此串流影視服務連結其音樂產品，可能影響大一些。「如果蘋果將 Apple Music 和影視訂閱與新聞訂閱綁在一起，這可能就會對 Spotify 較為不利，但以目前來看，我們預期這對 Spotify 的影響都在可控制範圍內。」

Spotify 週五大跌 3.47%。

Roku

Roku (ROKU-US) 會受到什麼程度的衝擊則不一定，看蘋果是否在新服務中提供 Roku 頻道，和 Roku 是否提供蘋果 app。倘若結果是兩家彼此競爭，Thornton 認為這「會造成 Roku 適度增強的負面衝擊，因為蘋果正搶攻內容分發 (Content Distribution) 營收，例如用戶透過蘋果來註冊 Starz 或 Showtime，而不是透過 Roku 來註冊這些服務。」

Roku 週五股價收跌 4.5%。

展望未來

蘋果過往發佈新硬體消息時，總能推動市場，但這回大會似乎不太可能顛覆產業局面，因為蘋果在串流影視市場尚非居於主宰地位，且先前的節目大多未能引起廣泛迴響，蘋果切入此戰局的影響可能要過更長一段時間才會看出來。

《巴倫》專欄分析指出，若單純因為蘋果推出影視串流服務帶來一些市場期待或恐懼，而建議買入或賣出蘋果股票，這樣恐怕不合理。