蘋果與Vox簽署協議 為將推出的新聞訂閱服務再添助益

據知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 已經與美國新創網路媒體 Vox 簽訂了協議，並將加入蘋果即將推出的報紙和雜誌訂閱服務當中。

據悉，蘋果公司正在為名為「蘋果新聞雜誌」(Apple News Magazines) 的訂閱服務增加內容與來源。蘋果去年收購了一家名為 Texture 的公司，以協助建立這項訂閱服務，目前共彙總了 200 多本雜誌內容。

對此消息，蘋果和 Vox Media 皆拒絕發表評論。

蘋果即將推出的服務旨在讓用戶能通過訂閱服務來閱覽許多報紙和雜誌內容，據報導，該公司計畫在下周宣布這項新聞訂閱服務，每月收取固定費用。

蘋果先前推出的音樂訂閱服務 Apple Music 的每月訂閱費用約為 10 美元左右。據消息人士指出，蘋果也計劃於下週宣布與高盛集團達成的信用卡合作夥伴關係。

Vox 新聞網站由 Vox Media Inc. 所擁有，Vox Media Inc 旗下媒體還包含了 Verge、SBNation 和 Eater，不過知情人士表示，其他的媒體並不包含在蘋果即將推出的訂閱服務當中。

Vox 於 2014 年由 Ezra Klein、Melissa Bell 和 Matthew Yglesias 共同創立。Vox Media 目前並不提供內容訂閱服務，不過該公司執行長 Jim Bankoff 本月在會議上曾表示，有望在今年晚些時候引入會員制度以及相關的訂閱模式。

有別於傳統的新聞媒體，Vox 期望透過「解釋性新聞」報導方式來修正報導文化，該媒體的內容廣泛，包含人文、健康、時政等。此外，該媒體創建「垂直型網站」經營模式，不同議題建立各自頻道，以免過度專注某領域報導而忽略了其他領域報導的重要性。