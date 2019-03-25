傳Youtube取消打造高質原創影集計劃

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 已經取消了打造高畫質原創影集的計劃，也與原先提供好萊塢級影音收費服務的計劃背道而馳。

知情人士表示，YouTube 目前已經停止接受製片方的提案。被取消的影集包含科幻系列的《起源號》和喜劇《同居姐妹的秘密花園》，兩個劇集的製作人也已經開始尋找新的資方。

專家認為，YouTube 退出與 Netflix(NFLX-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在影音服務市場上的競爭反映了高昂製作成本的問題，即便像是谷歌這樣的科技巨頭似乎也難以招架。

Evercore ISI 的分析師 Anthony DiClemente 認為，YouTube 原創影集有這樣的轉變並不令人意外，他表示:「在某些方面，他們從來沒有真正全力投入，這就像拿麵包刀去參加槍戰。」

因為龐大成本問題而取消計劃的案例並不少，微軟先前曾在洛杉磯為知名遊戲 Halo 製作節目，但在問世之前就砍掉。此外，雅虎也曾為原創系列影集中損失了 4200 萬美元，然後也取消了計劃。

BTIG Research 分析師 Rich Greenfield 表示:「只因為是一家大型科技公司來進入媒體市場，並不意味著一定會成功。」

儘管 Youtube 退出，影音串流服務市場的競爭依舊熱烈，蘋果與迪士尼等公司仍摩拳擦掌為進軍相關市場做好準備。蘋果也即將宣布該公司首批原創系列的影音串流服務內容。

另一方面，儘管谷歌退出影音服務市場，但該公司在上周宣布將推出雲端串流遊戲服務 Stadia，期望能打造遊戲界 Netflix，並創塑遊戲產業。只要打開連網的瀏覽器，玩家便能在電視、平板電腦、或手機等裝置上進行跨平台的遊戲體驗。