阿里巴巴基金最新投資8家台企 聚焦消費升級、生活服務業

阿里巴巴台灣創業者基金今 (13) 日公布最新一波 8 家投資企業，範圍涵蓋居家保全、即時預訂、訂房平台、旅遊體驗平台、智能保險和環安衛管理等多元領域，主要是看好消費升級的需求，將推動生活服務業持續成長。

阿里巴巴台灣創業者基金新一波投資的 8 家企業分別有 Asia Parents 亞洲親子 (Mami Buy)、AsiaYo 亞洲遊、Deep Sentinel、FunNow 曙客、GoTrustID Inc. 美商動信安全、KKday 酷遊天、Knowtions，以及 WishingSoft 威煦軟體開發。

新一波的投資名單中，可看到有半數以上的企業除了經營台灣本地市場，也著眼東南亞市場，積極進軍印尼、越南和泰國等國家。

阿里巴巴指出，生活家居和旅遊服務類型的企業，是本次重點投資項目，其中有一半的企業，是運用機器學習技術來提供消費者或企業更精準的服務。

阿里巴巴認為，在消費升級的趨勢之下，消費者已逐漸從追求高性價比的商品，轉而崇尚更獨特的生活方式和休閒享受，個人化經濟因應而生，尤其對於生活服務、旅遊體驗更為重視，因此是基金本次投資的重點項目。

阿里巴巴台灣創業者基金執行總監李治平進一步說明，自基金成立以來看到很多極具潛力的台灣公司，在台灣尋找生活和線上線下融合的服務，希望將高品質的生活服務從台灣出發，放大到全球的規模。

李治平認為， 台灣有高度的人才優勢，過去 30 年累積非常多 IT 產業硬體製造和軟體開發的知識，要將這些優勢搭配到可以發揮的市場，台灣企業勢必要走向國際化。