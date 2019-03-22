外資撐起資金派對連3買 小心自營商啟動季底結帳

台股加權指數今 (22) 日量增價漲，收盤前成功守住 10600 點關卡，終場收在 10639.07 點，上漲 29.52 點，成交值放大至 1303.55 億元，即便面臨漲多後的新一波賣壓，外資仍維持買超態勢，合計三大法人今日買超 29.02 億元，呈現連 6 買。

三大法人今日連 6 買，仍以外資買盤為主，外資買超 28.48 億元為連續 3 個交易日買超，而投信也再次歸隊，買超 6.24 億元，不過，自營商已見季底結帳獲利了結跡象，賣超 5.7 億元，創 2 周以來單日最大賣超。

外資今日前 10 大買超標的中，以友達最多高達 2.85 萬張，其次分別為群創 1.3 萬張，永豐金、台積電逾期 7000 張，玉山金、開發金逾 5000 張，南茂、台達電、日月光投控、元大台灣 50 均超過 4000 張。

而外資賣超前 10 大則分別有元大滬深 300 正 2 超過 3.6 萬張，新光金逾 2.3 萬張，國泰金超過 1 萬張，富邦金超過 8000 張，彰銀、富邦上証正 2 均逾 5000 張，元大台灣 50 反 1、華航、中信金和正文則遭賣 3000 張上下。

投信方面，同樣以友達買超最多達 2000 張，南電、智易和智邦均逾 1000 張，上銓、佳世達、敦泰、南茂和群聯均超過 800 張，而上緯投控也見近 600 張買超。

投信賣超前 10 大則有京元電近 2000 張，長榮航 1300 餘張，金寶和光磊均超過 900 張，華新和中美晶逾 800 張，元太、台中銀、廣達和開發金超過 500 張。

從外資和投信布局的方向來看，並無法見到明朗的趨勢，顯然業績題材亮麗和產業展望轉佳的個股，相對有表現機會。