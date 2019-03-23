Pinterest IPO在即 去年營收7.56億元 每月用戶2.65億人

隨著大批打算在 2019 年上市的科技企業行列，Pinterest 週五 (22 日) 發布 IPO 招股說明書。該股將在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，交易代碼「PINS」。

這家總部位於舊金山的社群網路公司允許用戶在購物、規劃婚禮或腦力激盪何處度假時「固定 (pin)」圖像。該公司的主要營收來自品牌支付「促銷 pin」的廣告費用。

該公司同時公布各方最好奇的財報數字：2018 年營收 7.56 億美元，較上年的 4.73 億美元成長 60%，淨損 6300 萬美元。

在 2018 年第 4 季該公司每月活躍用戶 (MAU) 有 2.65 億，落後於推特 (TWTR-US) 的 3.21 億和臉書 (FB-US) 的 23.2 億。不過 Pinterest 在文件中表示，過去幾年國際 MAU 數量出現「顯著增加」。該公司認為這是「近日致力本土化國際市場內容」的結果，並預計該部分的市場成長將在短期內繼續超過美國。

該公司 2018 年全球每用戶平均收入 (ARPU) 為 3.14 美元，較上年增加 25%。相比之下，臉書去年 ARPU 為 24.96 美元，而 2018 年第 4 季為 7.37 美元。在美國，Pinterest 2018 年 ARPU 為 9.04 美元，較 2017 年增加 47%。2018 年國際 ARPU 為 0.25 美元，較上年增加 22%。

Pinterest 表示，雖然 2018 年沒有單一客戶佔其營收超過 10%，但很大部分集中在消費品和零售業。

Pinterest 廣受媽媽歡迎。該公司宣稱根據 Comscore 的獨立研究表明，美國 80% 的用戶是 18-64 歲有子女的女性。

在其申報文件中，Pinterest 表示，一個風險因素是它可能無法滲透到新的族群中。儘管如此，Pinterest 的用戶人口範圍仍然令人心羨，宣稱涵蓋超過半數所有美國千禧世代。Pinterest 說「每 10 個媽媽就有 8 個」是其平台用戶，並補充說媽媽「在為家庭購買產品和服務時，往往是最主要的決策者。」

根據招股文件引述 Cowen and Company 的一項調查，在美國，更多的人用 Pinterest 來尋找或購買產品而不是社交。這將使 Pinterest 與 Instagram 正面交鋒，後者本週剛宣布了一項新的購物功能，鼓勵用戶直接從他們的平台購買。

Pinterest 表示，由於臉書決定改變登錄認證系統，其用戶成長在 2018 年第 2 季受到負面影響。Pinterest 指出，它對臉書和谷歌等其他服務的依賴可能是該業務的風險因素。

文件指出，「如果臉書或谷歌中止單擊登錄或遭遇網站宕機，我們可能會失去並且無法恢復以前使用此功能的用戶，而且我們的用戶成長或參與度可能會下降。」

Pinterest 還指出，美國和歐盟的監管機構可能會制訂更多立法，使其對未能遵守內容刪除要求負責。過去一週，監管機構把焦點瞄準社群媒體企業，因為即使在最初的直播節目被刪除後，紐西蘭清真寺大屠殺的影音仍繼續在幾個平台上出現。Pinterest 上月採取措施減少有關疫苗的錯誤信息傳播，當時它發現有關假疫苗的訊息在其服務上傳播時，暫停了相關關鍵字的搜索結果。

就像包括谷歌和臉書等其他科技企業一樣，該公司也將發行兩類股票。A 類股票將獲得每股 1 票，而 B 類股票將獲得每股 20 票。Pinterest 的文件沒有列出其 CEO 和董事的股權分類。

在 Pinterest 公布招股說明書前，包括汽車共乘公司 Lyft、視訊會議公司 Zoom 和為網站遭襲時協助企業迅速作出反應的科技公司 PagerDuty 也都發布說明書。此外包括 Uber、Slack 和 Palantir 在內的其他科技企業也可望在今年上市。