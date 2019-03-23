土耳其里拉大貶逾5% 7個月來最大單日跌幅 央行暫停釋出流動性

土耳其里拉是週五 (22 日) 相對美元交易中表現最差的貨幣之一，兌美元大跌超過 5%，是 8 月以來最大單日跌幅。

原因有些複雜。土耳其的問題已經有好一陣子了，一切都要從頭說起。本月稍早，土耳其國內生產總值 (GDP) 數據顯示 2018 年第 4 季度陷入技術性衰退。這種情勢伴隨著去年夏天的貨幣危機，造成消費者物價飆升，里拉陷入了螺旋式下跌的困境。

降低利率可能有助於刺激經濟，但由於通貨膨脹急劇上升，該國央行陷入兩難。

FactSet 數據顯示，通貨膨脹在 10 月達到了近期的峰值，漲幅超過 25%，此後雖一直在下降，但在 2 月仍然保持兩位數的 19.7%。雖然安卡拉的經常帳赤字有所改善，但其金融帳卻在惡化。最重要的是，該國的銀行系統正在努力應對不良貸款。隨著當地人大買美元，土耳其變得更加美元化。這意味著它的居民正在將里拉換成美元，這反過來又加劇了對里拉的壓力。

因此，雖然里拉和許多其他陷入困境的新興市場貨幣一樣，都從去年的低點反彈，但最近的貨幣走勢可能提醒人們，沒有任何基本面政策變化足以保證這些復甦。

今年以來，里拉兌美元匯率下跌近 8%，兌歐元匯率跌幅超過 6%。最新報價為每美元可買入 5.7430 里拉，上漲 5.1%，是去年 10 月以來最高漲幅；歐元漲至 6.4860 里拉，上漲 4.3%，也是 5 個月來的高點。

在其他新興市場貨幣方面，美元兌巴西里爾大漲逾 2%，兌阿根廷比索上漲近 2%。在此同時，兌俄羅斯盧布、南非蘭特、墨西哥披索均下跌超過 1%。

TD Securities 新興市場策略主管 Christian Maggio 表示，「我們認為對土耳其央行應該要注意的是，儘管相對市場平靜並且國營銀行試圖保持該貨幣相對穩定，但美元兌里拉匯率仍然繼續走高。」

土耳其央行也有明顯的回應，週五宣布由於「金融市場的發展」，暫停其 7 天期的回購拍賣，這是去年 9 月以來沒有出現過的情況。

土耳其央行 7 天期的回購拍賣中，它以折價回購商業銀行持有的政府債券，從而增加了銀行系統的流動性。暫時拍賣表明對流動性的立場更為嚴格。

Maggio 表示，如果回購拍賣仍然暫停，土耳其的加權平均資金成本將上升約 150-300 個基點，或 1.50 至 3.00 個百分點。