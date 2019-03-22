誠美材遭銀行凍結額度營運現危機 將啟動債務協商程序

誠美材 (4960-TW) 今 (22) 日宣布，將向經濟部工業局申請債務協商程序，董事長何昭陽表示，近來經營層動盪，各債權銀行為確保債權，凍結公司所有額度，導致正常購料受到嚴重影響、到期借款也無法如期償還「營運狀況急轉直下」，不得不聲請債務協商。

誠美材表示，1 月中爆發解任董事長爭議，各銀行對公司負責人適法疑慮的風險考量，因此從 1 月中起全數凍結各項額度，導致無法透過銀行開立信用狀 (LC) 向供應商購料，只能用現金，使資金缺口日益擴大，短期債務上升至 35 億元。

誠美材進一步指出，目前銀行借款皆不能動用，雖然有資產可以做擔保，但銀行擔憂後續又再有負責人變更等相關糾紛，目前難以獲准開放額度，且目前持續還款下，銀行餘額約剩 35 億元，到月底將剩約 30 億元，遠低於公司最低融資需求。

另外，依照誠美材過去營運模式，應負帳款到期後會透過進口貿易融資來延長付款，但目前銀行融資遭受凍結，無法使用情況下 1-5 月的應負帳款到期均無法融資，公司將面臨一次性大額支付，流動性面臨緊縮。

何昭陽表示，目前面臨兩難，由於購料必須預付現金，將使得資金缺口擴大，但不購料又無法生產，營運將面臨衝擊，因此希望透過主管機關能出面協商，渡過這個短期難關。

誠美材預估，目前購料情形還能再撐 2 個月，只要協商債務能展延 1-2 季，接下來營運就可恢復正常，加上 4 月 26 日也將進行臨時股東會，重組經營團隊，重整後經營團隊將有效持續經營偏光板事業。