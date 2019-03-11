誠美材擬斥逾1億美元 參與孫公司昆山奇美材現增

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (11) 日公告，擬認購間接持股 49% 的孫公司昆山奇美材料科技公司，預計投入 1 億美元(約合新台幣 31.24 億元)，認購上限金額至 1.1 億美元，該增資資金主要用於支應昆山奇美材二號線資本支出需求。

誠美材今日公告，將參與間接持股 49% 的孫公司昆山奇美材現增，預計以不低於原持股比例認購 1 億美元，若有其他股東放棄認購，則公司將全數認購，上限至 1.1 億美元。

昆山奇美材為偏光板廠，目前實收資本額約 91.6 億元，此次現增預計募集 2.04 億美元資金，用於支應二號線資本支出需求。

此外，誠美材目前經營權之爭持續延燒，誠美材副董事長葉美麗今日發出聲明表示，為鞏固公司穩健經營，並避免昆山奇美中國合資方股東再有任何可趁之機，巧奪誠美材對昆山奇美的經營權，此次董事會決議通過私募案，將邀請誠美材大股東及策略性投資人群創進行私募。

不過，誠美材隨後也發布公告表示，依獨立董事劉韋廷在 3 月 7 日發布的重大訊息所聲明中，無過半數董事與葉美麗共同記明提議事項請求召集董事會的情事，因此，葉美麗、陳俊雄與梁基磐三位董事提案，並不合過半董事提案的法定要件，且公司目前並未有任何私募現金增資議案，更無洽定任何特定人參與公司私募現增。