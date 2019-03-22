綠悅去年每股純損2.72元 為2014年IPO以來首見虧損

雙向拉伸尼龍 (BOPA) 生產廠綠悅 (1262-TW) 今 (22) 日公布 2018 年財報，去年純損達 4.44 億元，每股純損達 2.72 元，為綠悅 2014 年在台掛牌以來首度呈現年度虧損，而綠悅去年財報毛利率為負 0.57%，顯示全年直接成本已高於營收金額，也突顯市場競爭的激烈。

同時，綠悅今年第 1 季營運也不樂觀， 1 月因下游客戶對市場持觀望態度，並維持低庫存，單月出貨量維持低檔，2 月出貨較 1 月增加近 3%，但出貨平均價格，又較 1 月下跌約 4.2%，造成出貨成長但營收卻微幅下滑的狀況，目前綠悅對於 3 月營收展望，預期由於新增廠商新產能不斷開出，市場競爭仍然激烈。

綠悅去年財報內容，營收 38.59 億元，年減 38.7%，毛利率為負 0.57%，年減 22.72 個百分點，稅後純損達 4.44 億元，每股純損達 2.72 元，也較去年由盈轉虧。

綠悅持續進行中高階複合式產品及客製化產品的研發與試量產，目前公司磁懸浮新產品綠三 - 四線已完成機台調校與試產，整體中高階產品出貨量將可望提升，公司表示，將視市場狀況提升量產規模。且綠悅主管認為，2019 年而面對競爭廠商不斷開出新產能的殺價競爭壓力仍大，但營運維持正常，雖然可能出現赤字經營，但現金流維持正常。