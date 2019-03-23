熱門股—本業營運回溫 上緯投控重回百元俱樂部

上緯投控 (3708-TW) 受惠本業營運好轉，且馬來西亞新廠預計本月完成試產，加上子公司上緯新材料擬赴陸 A 股掛牌，近期吸引買盤進駐，股價走勢凌厲，周三 (20 日) 股價帶量上攻重回百元俱樂部，成交爆量逾 1 萬張，周五 (22 日) 終場以 106 元作收，站穩 5 日線與月線之上，周線中止連 4 黑，股價周漲約 12.8％。

上緯馬來西亞子公司本周開幕，此為上緯在大中華地區外，所設立的第一個環保耐蝕材料生產據點，為立足海外市場重要里程碑，而上緯馬來西亞廠主要產品為環保耐蝕材料，規畫年產能 7000 噸，預計本月完成試產。

展望今年，上緯表示，中國環保耐蝕市場半導體與光電業需求增加、火力發電等需求減少，預期營運將穩定成長；風電葉片樹脂方面，西門子正以上緯風電葉片樹脂，製作海洋風電 (Formosa I) 風場風機葉片，目前進展順利，風機葉片成品預計第 2 季就可望由丹麥運回台灣，除供應海洋風電所需材料外，未來目標將是供應西門子亞洲與國際市場需求。

此外，上緯董事會日前決議通過，子公司上緯新材料擬向中國證監會申請，在上海或深圳證交所掛牌上市，上緯新材將發行新股股數約占發行後總股本比例暫定約 10% 至 25％左右，意即上緯投控持股比例預計降至 71% 至 80.68%。

上緯投控去年全年營收 61.95 億元，年增 26.32%，毛利率 19.16％，年減 2.04 個百分點，營益率 4.37%，年減 0.06 個百分點；稅後純益 10.13 億元，年增 3.63 倍，每股純益 11.22 元。董事會並通過每股擬配息 5 元，創歷年新高。