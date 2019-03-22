【華冠投顧】台股多頭漲勢不停!恭喜!超人-8213志超亮燈漲停板! 最新操作標的-正義聯盟-鋼骨!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、8213 志超、6147 頎邦、5371 中光電、6186 新潤。

台股盤勢分析:

煙火秀 3

美國科技股大漲下，台股早盤上漲 + 33 點開出，在 2330 台積電的帶領下，指數一度上漲 + 58 點，再度改寫波段新高；10 點過後，獲利賣壓開始殺出，指數震盪走低。尾盤在台積電的拉高下，小漲 + 29 點作收，收在 10639 點，成交量 1307 億。

上星期我們從『箭在弦上』說到『空頭不退、多頭不死』；到現在『煙火秀』來到第三集，台股一路過關斬將，就是為了『軋空』。不過，當指數來到 10600 點後，武傑就不過度預期了；如同我們昨天說的… 外資的多單已經來到『臨界點』，今天就開始減碼；再者，昨天大買的外資，今天馬上縮手了。在撐盤要角只剩外資下，我們就中性看待指數變化… 但積極的參與『煙火秀』的賺錢機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1316 上曜、3019 亞光、1526 日馳、8213 志超、4943 康控 KY、3041 揚智、3545 敦泰… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2475 華映、2488 漢平、3272 東碩、5907 大洋 KY、3081 聯亞、3376 新日興… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。