【華冠投顧】台股衝高短線過熱拉回震盪!

美股昨晚大漲，台股今日開高創高後走低震盪，一度翻黑，尾盤跌幅收斂，終場上漲 29 點，10639 點作收，成交量 1307 億元，周線漲 199 點，連 2 紅。

上周二告訴大家台股轉強，進場做多，本周台股天天創新高，周線漲 199 點連 2 紅，不過短線指標過熱，須降溫一下，但是不影響台股整體目前呈現震盪走高格局，僅震盪一下，不必擔心拉回，接下來 3 月底至 4 月，有高達 63 萬張融券強制回補高峰潮，支撐台股，建議下周拉回找買點，鎖定箱型整理過後突破轉強個股。

結構部分: 電子股漲 0.56%，金融股跌 0.58%，傳產股漲 0.21%，OTC 漲 0.18%

法人部分: 外資買超 28.4 億元，投信買超 6.2 億元，自營賣超 5.6 億元。

強勢股: 公準 (3178)，安成藥(4180)，日馳(1526)，柏承(6141)，志超(8213)，晶彩科(3535)，友旺(3529)，友輝(4933) 以及康控 KY(4943)等攻上漲停板。其中志超 (8213) 2018 年每股稅後純益 4.38 元，今天開始實施庫藏股，股價漲停鎖死。康控 - KY (4943) 可轉債預計 3 月中旬競拍，4 月上旬於櫃買中心掛牌，股價飆上漲停。日馳(1526) 受惠電動自行車持續熱銷，「台北國際自行車展」將於 3 月 27 日登場，股價應聲帶量漲停，突破箱型整理也站上年線。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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