滬深盤後- 3大股指探底回升 上證指數守住3100

陸股今 (22 日) 上演神奇的逆轉秀，儘管 3 大股指全天多數時間於盤下震盪，早盤跌幅一度均逾 1%，但午後在休閒服務、汽車股轉強之下，拉升整體大盤走勢。

截至收盤，上證指數收報 3104.15 點，漲幅 0.09%；深成指數收報 9879.22 點，漲幅 0.10%；創業板指數報 1693.87 點，跌幅 0.59%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

成交金額方面，滬市成交人民幣 3566.78 億元，深市成交 4452.58 億元，兩市合計成交 8019.36 億元，較上一交易日的 8859.45 呈現量縮。

以類股來看，多數板塊翻紅，休閒服務領漲，紡織服裝、輕工製造、交通運輸漲幅居前；農林牧漁領跌，非銀金融、有色金屬、傳媒跌幅居前。昨天大跌的工業大麻股，今天重新翻多，其他題材股如分散染料、在線旅遊、自由貿易港均走強，養雞、養豬概念股則走弱。

消息面上，中國商務部表示，美國貿易代表團將於 3 月 28 日 - 29 日訪中，進行第八輪中美高級別貿易磋商，中方代表團將於 4 月初赴美，進行中美第九輪高級別貿易磋商。

川財證券研究所高級分析師楊歐雯表示，美中談判對中國股市的影響，仍然可以從兩個方面關注。首先，正面的貿易協議無疑可以從情緒和政策上，對中國宏觀經濟產生積極影響，其次，具體到行業產業鏈上，預計本次貿易磋商內容仍將涵蓋關稅、中國的「產業補貼」和「保護美國知識產權」等關鍵問題。

國壽安保基金認為，隨著年報及一季報的密集披露，股市將回歸基本面，短期震盪中仍保持樂觀積極。行業方面，儘管短期板塊輪動可能加快，但全年科技與金融的主線沒有改變，主要是政府工作報告重點提及的新興產業，回調中擇機逢低佈局。

海通證券認為，當前處於牛市孕育期。牛市孕育期市場特徵是輪漲普漲、波動回撤大。這一階段宏觀基本面仍在下行，企業獲利增速回落探底，但宏觀政策已偏暖，流動性好轉，估值修復推動市場上漲。這個階段市場進二退一，整體偏震盪，為牛市全面爆發做準備。