〈車市〉汎德永業營運再添新動能 BMW、保時捷重量車款亮相

3 月以來 BMW 發表多款新車，為代理商汎德永業 (2247-TW) 增添業績成長動能，最新登場的是 BMW M850i xDrive，以豪華雙門跑車定位搶攻高端市場，同時，汎德永業經銷的主力品牌之一保時捷全新車系 Cayenne Coupé 昨日才剛亮相，據了解業務端已接到不少詢問電話，為保時捷休旅車家族，再添強勁的成長力。

保時捷此次擴張 Cayenne 家族陣容，再添一名生力軍全新 Cayenne Coupé，保時捷說明，Cayenne Coupé 不僅擁有 Cayenne 車系所有科技優勢，全新設計和技術細節讓車款更具跑格。

台灣保時捷已宣布，全新 Porsche Cayenne Coupé 已提供訂購，預售價 368 萬元起，較目前的 Cayenne 售價 339.8 萬元起還高。

保時捷經銷業務端透露，儘管 Cayenne Coupé 價格更高，但詢問電話相當多，不排除交車時間將較 Cayenne 更長，顯然將成保時捷另一大重要成長動能。

另一方面，全新 BMW M850i 重磅登場，售價 678 萬元起，於高端豪華跑車市場再添生力軍。

汎德永業前 2 月合併營收 49.7 億元，年增 28.71%，主要是因近一年來陸續發表的豪華休旅車 X3、X4 和 X5 等車款，維持在熱銷高峰期，隨著新車款陸續到位，銷售動能正持續加溫。