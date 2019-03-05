〈車市〉HYUNDAI迎最大產品上市 三陽旗下南陽拚年銷台數增15%

三陽 (2206-TW) 旗下 HYUNDAI 汽車總代理南陽實業今 (5) 日宣布年度計畫，預計全年共推逾 10 款新車，是 HYUNDAI 品牌在台最大產品上市年，南陽董事長吳清源表示，有信心全年總銷售量可達 13800 台，年增 15% ，是 5 年來新高，挑戰擠進國產前 5 名。

吳清源為三陽董事長，現兼任南陽董事長一職後，他為南陽訂下三大目標，分別為強化研發單位的技術、建立管理制度，及所有人員落實制度，總部人員接下來要到各單位去做接地氣的工作，讓制度良好執行。

為因應車市對於 SUV 的殷切需求，南陽已規劃最完整 SUV 產品線，今年將陸續推出 Kona 2WD、Tucson 小改款、Santa Fe 大改款，以及全新車款 Palisade，其中，5 月導入 Kona 2WD ，而 Palisade 是旗艦 LSUV，預計第 4 季上市

南陽總經理徐伯達進一步指出，今年是南陽「質變年」，現行車款將全面進入新世代改款，已排定接續國產或進口導入時程，全新 Veloster 確定將於 5 月重返國內市場，且將於下半年導入 N Performance 性能車系、EV 電動車，持續補強不同級距車款。

另一方面，全新 B-CUV 預計明年上市。

商用車方面，市場熱銷的柴油小霸王 Porter 將於 7 月新增雙廂車型，商旅 Grand Starex 也將開發露營車和福祉車等衍生產品，以因應戶外休閒風潮，由於 Grand Starex 價格預計訂在 150 萬元以內，預料將極具競爭力。

另一方面，南陽計畫今年完成全台 50 間據點升級，並導入快保服務、提供 24 小時預約回廠機制等，目前已完全大都會區共 20 個據點新開幕。