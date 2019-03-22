消息人士：Pinterest、Uber今年將赴美IPO

據《路透社》引述消息人士表示，知名的汽車共享服務 Uber 和圖片社群平台 Pinterest，將是今年紐約證券交易所 NYSE 最受注目的上市公司。

《華爾街日報》亦引述知情人士說法透露，Pinterest 預計將在四月首次公開募股， 該公司正尋求至少 120 億美元的估值。這兩家公司準備開啟一系列高價值科技公司的 IPO 競賽，為開年來安靜的 IPO 市場注入活力。

對此 Uber 與 Pinterest 拒絕發表評論。

自從 2013 年，臉書 (FB-US) 首次 IPO 那斯達克交易所 (Nasdaq) 出包後，紐約證券交易所 (NYSE) 便成為各大科技公司上市的首選交易所。而那斯達克也準備替 Uber 競爭對手 Lyft 進行 IPO，Lyft 計畫在 3 月 28 日進行 IPO 上市，市場估計 Lyft 估值可望超過 230 億美元。

而 Uber 也正在探詢上市時機，如近期牛仔褲大王 Levi's(LEVI-US) 在告別股市 34 年之後，亦重新掛牌上市，當日 Levi's 股價開盤即大漲，一度飆升逾 36%。

Uber 從一開始的共享叫車服務，逐漸定位成全球物流和運輸平台，據《彭博社》報導，雖然初估估值上看 1200 億美元，但由於 Uber 最新一季仍是虧損、且美股大環境亦是不佳，市場預期 Uber 1200 億美元的 IPO 估值，將會下修，一些分析師根據部分公開的財務數據初估 Uber 價值接近 1000 億美元。

在美國快速竄紅的圖片分享商 Pinterest 以分享美食與時尚照片著名，這家總部位於舊金山的公司自 2008 年成立以來發展迅速，每月活躍用戶達 2.5 億。投資人越來越看好 Pinterest。

知情人士透露，Pinterest 在次級市場的市值估計在 130 億至 150 億美元之間，已比 2017 年 6 月上一輪融資時的估值 123 億美元還高。

Pinterest 透過廣告將其網站貨幣化，廣告會出現在網站的用戶帳號「別針 (Pin)」中。

《路透社》在此前曾報導，Pinterest 可能會在 IPO 中籌資約 15 億美元，將在今年的前六個月內明朗化。《華爾街日報》週四表示，該公司最早將在週五公佈 IPO 申請，預計在四月中旬上市。