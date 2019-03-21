〈房產〉高雄房市熱 甲山林成立高雄售樓總部、海悅接案100億元

甲山林機構今 (21) 日宣布在高雄市成立售樓總部，董事長祝文宇指出，2019 年甲山林機構的接案量已突破 1000 億元，其中有 170 億元的銷售案量在高雄市；甲山林並透露，已與高雄建商郡都建設，合資成立新投資公司「都山林」，將致力於南部的開發事業。

同時，祝文宇擔任董事長的上市公司愛山林 (2540-TW)，去年營收 18.65 億元，年增 85.38%，在甲山林機構的業務分工上，愛山林也將接下代銷廣告業務，在甲山林今年接案量突破 1000 億元推升下，祝文宇指出，如銷售順利，也有助愛山林營收及獲利進一步成長。

甲山林機構今天在高雄市成立售樓總部，先前已由甲山林承租長達 3 年時間，在甲山林本身的自建案高雄「時尚帝寶」推出銷售，之後還有包括三民區的「文華帝寶」及相繼接下包括三民區的郡都當代、鼓山區的興富發建設 (2542-TW) 的凱越香榭等建案銷售業務，祝文宇說，高雄售樓總部等正式成立，未來新接個案內容，也會在此展示，並與甲山林的台北售樓總部相呼應。

祝文宇指出，甲山林與高雄已成立 20 年的老牌建商郡都建設已決定合資成立投資公司，訂名為「都山林」公司，初期資本額 1 億元，由郡都持股 60%，甲山林持股 40%，將致力於台灣南部的地產事業開發。主要借重在於郡都建設在南部市場土地開發、工務的專長，甲山林本場則貢獻本身的市場行銷經驗。

說：「可以看到的是，我們在高雄的自建案，已購客有 7 成來自台北」市，顯見大家對於這個區塊的認同。」初估，甲山林機構今年總推案及接案量將達千億元，其中有 170 億元集中在高雄市，祝文宇更透露將與在地建商郡都建設，共同成立投資公司，加碼投資南台灣。

房屋代銷業者今年接案量明顯回升，三大房屋代銷業者之一的海悅國際，今年上半年的接案總銷量達 800 億元，較去年同期的 600 億元大增 33.33%，海悅國際總經理王俊傑更指出，除接案量增加之外，海悅今年也重返高雄，接案量約 100 億元。

海悅國際時隔多年，重返高雄房市代銷市場；2014 年，海悅曾在高雄，代銷京城建設 (2524-TW) 的數個建案。