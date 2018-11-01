甲山林訴求再擴大讓利 力求全年銷售達成400億元目標

愛山林 (2540-TW) 母公司甲山林，今年前 10 月的房屋銷售金額，已達 300 億元，追平 2017 全年銷售表現；甲山林機構董事長祝文宇今 (1) 日指出，預計今年集團要達成 400 億元的銷售目標，將持續以進一步「讓利」的訴求，在未來兩個月，創造 100 億元的銷售業績。

甲山林機構去年至今持續以建商讓利的訴求進行本身建案的銷售及房屋代銷業務，祝文宇說，接案量並不是甲山林的重點，重點在於能夠簽約及成交，以過去 10 個月來平均每月成交 30 億元的水準來看，今年 11 月 1 日首次推出歡樂購屋節活動，由售樓總部集中建案資料提供給購屋者，應該會對成交面有正面的幫助。

祝文宇並指出，消費者現在要如何選房子奔波各案場真的很痛苦，因此集團在台北成立了銷售總部，無論是成屋、預售、首購和豪宅統統都具備，潛在購屋者選擇不同區位、不同價位產品的服務更趨多元。

甲山林機構成立的售樓總部。(鉅亨網記者張欽發攝)

過去 11 月有電商持續推出「光棍節」的購物促銷活動並引起市場注意，祝文宇強調，甲山林機構首次在 11 月推出歡樂購屋節，主要訴求也是為購屋者提供在春節前搬新家的銷售活動，今天起會持續到 12 月底，並推出三大優惠案，提供近 20 個消費者有感的讓利的成屋或預售個案，希望讓想買房的消費者過這活動早做決定在過年前搬新家入住。