〈房產〉去年全台建案開工數突破10萬戶 創近4年來新高

根據內政部統計資料顯示，2018 年全台建築物開工達 10.2 萬戶，是近 4 年以來的新高，與 2017 年相比，成長幅度高達 35%，建商開工量增，一方面反應開發商手上庫存逐漸去化，重新投入土地開發市場，買地推案轉趨積極，另一方面則是雨遮不登記的重大制度改變，也讓市場掀起一小波的搶建潮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常登記制度或容積獎勵等法規的改變，可能會影響開發商的開發利潤，因此在政策上路之前通常都會出現一波搶照潮，而去年年初雨遮不登記的新制上路，開發商在政策上路前先送件搶照，開工數量則在去年同步增加。

除了雨遮不登記搶建外，另一方面也是受惠景氣回溫，開發商也加緊腳步購地推案，曾敬德指出，2016 年景氣冷冰冰時，北部開發商甚至喊出「不買地、不開工、不完工」，對比近期的土地交易量回溫，建案動工量大增，建案完銷數量明顯增加狀況下，房市景氣落底回溫跡象明顯，不過購屋結構有明顯改變，市場上幾乎就是自住當道，未見投資客回籠的蹤跡，顯見市場即使好轉，民眾也不認為房市會飆風再起。

從全台房屋開工統計資料顯示，2018 年的開工量約 10.2 萬戶，比起 2017 年的 7.6 萬戶成長約 35%，開工量最大的地區是台中市的 2 萬戶，超越人口數最多的新北市，其次則是新北市的 1.9 萬戶、桃園市的 1.6 萬戶，增加幅度最大的則是高雄市，開工數為 1.3 萬戶，成長幅度達 88%。

曾敬德指出，目前市場上推出的個案，主要還是以可以登記的舊案為主，不過預料從今年開始，適用新制雨遮無法登記的推案，也會逐漸出現在市場上，建議消費者可以多看多比較，除了公設比的高低外，也可以用「主建物 + 陽台」面積的方式，比較看看哪個案子才買的划算。