【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed強鴿 台股驚驚漲收復10600點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 74 點至 10588 點。價差方面，台指期為逆價差 - 21.55 點，電子期逆價差 - 0.8 點，金融期為逆價差 - 3.51 點。現貨部分，三大法人買超 99.22 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5274 口至 31939 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6800 口至 63502 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4114 口至 28537 口。

週四凌晨兩點 Fed 公布最新的利率決議，除了如市場預期維持原訂利率外，點陣圖暗示 2019 年升息次數降至 0 次，而 5 月開始縮表規模將開始放慢，而 9 月將暫停縮表，整體鴿派程度超過市場預期，市場擔憂經濟下滑程度出乎意料，導致美股盤中最後 1 小時出現拉回，道瓊、標普翻黑，而 Nasdaq 則收斂漲幅至平盤附近。所幸隨著市場逐漸消化，美股電子盤走高，使亞洲主要股市均已紅盤開出，台股在台積電、鴻海、大立光電子三王的攜手上攻下走強，盤中除了 9:30 受美股電子盤拉回而出現拉回，其餘時間盤勢都呈現緩步走升格局，終場加權指數上漲 57.99 點或 0.55%，收在 10609.55 點，量能 1113.76 億，較前一日減少 79.3 億。技術面觀察，週四日 k 連二走高，但是量能略為降溫，指數以驚驚漲的態勢攻上 10600 點關卡，但基於美股指數以及上證指數目前都呈現高檔震盪格局，建議投資人仍需留意追高風險。

選擇權分析

從選擇權籌碼面觀察，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 升至 1.5，而外資、自營商持續呈現買 Call 賣 Put 的操作方向，反應籌碼面為偏多架構，VIX 指數下降 0.34 至 12.41。因此從選擇權的許多面向觀察，台指後勢仍有向上機會。 (永豐期貨研調)



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