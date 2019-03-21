滬深盤後—衝高後尾盤走弱 上證指數險守3100點 兩市成交額放大

陸股今 (21 日) 小幅開高後，多數時間在高檔震盪，在券商、傳媒等類股帶動下，3 大指數一度均漲超過 1%，但尾盤受復旦復華 (600624-CN) 快速跳水影響，主要指數漲幅均快速減少，上證指數勉強守住 3100 點關卡。

截至收盤，上證指數收漲 0.35%，報 3101.46 點，深成指數收報 9869.80 點，漲幅 0.71%；創業板指數報 1703.85 點，漲幅 0.94%。

以成交金額來看，滬市成交人民幣 4039.40 億元，深市成交 4820.05 億元，兩市合計成交 8859.45 億元，較前一日交易的 7799.01 億元有所增加。

(圖表取自 Google)

盤面上，多數類股上漲，僅食品飲料、銀行、家用電器、鋼鐵下跌；傳媒領漲，計算機、綜合、建築材料漲幅居前。題材股也是漲多跌少，高校、西安自貿區、足球概念漲幅居前；兩桶油改革指數、白酒、超級品牌、啤酒等概念股跌勢較大。

工業大麻類股為今天盤中焦點，多檔個股漲停，不過原本幾乎全線漲停的局面，在尾盤急速變天，龍津藥業 (002750-CN)、順灝股份 (002565-CN) 轉為大跌，其餘多數個股漲幅減少。

復旦復華今天多數時間均守漲停，但盤中公司確認，並未參與第一批創板板，造成股價尾盤急跌，收盤跌逾 2.5%，換手率超 28%。

展望後市，海富通基金經理姜萍表示，今年以來 A 股市場整體反彈，主要因素在於 1 月 - 2 月社融數據的超預期、對資本市場定位的政策支持、國際環境轉暖等，這些因素的聚集提升了市場風險偏好，但在短期強勢反彈過後，初步的估值修復和提高市場活躍度已完成，市場開始面臨業績驗證，A 股將在 3000 點附近反复震盪與結構調整

國泰君安證券認為，近兩周是最佳「上車」機會，目前市場極有可能逐漸轉向以公募基金為主導的行情，價值股可能會有良好表現。本輪上漲行情的基本面為政策預期轉暖，年報披露期的到來只會導致部分風險偏好較低的投資者暫時離場觀望，只要政策導向不變，市場運行方向也不會改變。

興業證券策略研究指出，經過兩個多月的上漲，各主要板塊估值水平較去年底有所修復，其中創業板 PE 從 29 倍升至 42 倍，滬深 300 的 PE 從 10 倍修復至 12 倍，仍在歷史估值左側分位 25% 左右。下一階段市場將逐步從風險偏好提升帶動估值修復，轉向上市公司業績等方面。