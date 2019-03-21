華為下周新機發表會 P30 Pro規格提早曝光

華為將於 3 月 26 日在巴黎公布 P30 和 P30 Pro 新機，根據報導，P30 的售價為 750 歐元起，而 Pro 版本售價為 930 歐元起，最高達近 1,030 歐元。
此外，華為 P30 系列新機的外觀配置已出現外流照。希臘部落客 Techblog.gr 在網路上公布華為 P30 Pro 的指紋掃描儀測試短片，及 P30 的實機圖像。P30 Pro 預計會採用螢幕下指紋辨識和曲面螢幕，而 P30 則延用一般平面螢幕，而兩款手機螢幕外觀為水滴狀缺口。
同時，意大利亞馬遜悄悄上架 P30 Pro 128GB 版本，從流出的資訊來看，搭載的硬體主要規格，包括麒麟 980 晶片組、8GB RAM、儲存容量為 128GB、Android 9 Pie 的 EMUI 9.1 用戶界面、4200mAh 電池。
P30 Pro 鏡頭組成：後置鏡頭為 SONY IMX650 四畫素（紅黃黃藍）合一的 4000 萬畫素鏡頭、支援 5 倍光學變焦、10 倍混合變焦及 50 倍的數位變焦的 800 萬畫素變焦鏡頭、2000 萬畫素 120 度廣角鏡頭，及 3D ToF 鏡頭，再加上前置 3200 萬畫素鏡頭。
此外，從新機官方保護殼所透露出來的訊息來看，P30 Pro 配備四個後置鏡頭，P30 則為三個。P30 在底部配備一個 3.5mm 耳機接孔，而 Pro 版本則取消耳機接孔。