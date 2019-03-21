華為下周新機發表會 P30 Pro規格提早曝光

華為將於 3 月 26 日在巴黎公布 P30 和 P30 Pro 新機，根據報導，P30 的售價為 750 歐元起，而 Pro 版本售價為 930 歐元起，最高達近 1,030 歐元。

圖: 取自網路

此外，華為 P30 系列新機的外觀配置已出現外流照。希臘部落客 Techblog.gr 在網路上公布華為 P30 Pro 的指紋掃描儀測試短片，及 P30 的實機圖像。P30 Pro 預計會採用螢幕下指紋辨識和曲面螢幕，而 P30 則延用一般平面螢幕，而兩款手機螢幕外觀為水滴狀缺口。

同時，意大利亞馬遜悄悄上架 P30 Pro 128GB 版本，從流出的資訊來看，搭載的硬體主要規格，包括麒麟 980 晶片組、8GB RAM、儲存容量為 128GB、Android 9 Pie 的 EMUI 9.1 用戶界面、4200mAh 電池。

P30 Pro 鏡頭組成：後置鏡頭為 SONY IMX650 四畫素（紅黃黃藍）合一的 4000 萬畫素鏡頭、支援 5 倍光學變焦、10 倍混合變焦及 50 倍的數位變焦的 800 萬畫素變焦鏡頭、2000 萬畫素 120 度廣角鏡頭，及 3D ToF 鏡頭，再加上前置 3200 萬畫素鏡頭。

此外，從新機官方保護殼所透露出來的訊息來看，P30 Pro 配備四個後置鏡頭，P30 則為三個。P30 在底部配備一個 3.5mm 耳機接孔，而 Pro 版本則取消耳機接孔。