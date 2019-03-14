外資昨在陸股逢高賣出 近期減持銀行加碼成長股

陸股昨天 (13 日) 震盪下跌，創業板跌幅超過 4%，今年一路買超的北上資金，則淨流出人民幣 19.78 億元，其中滬股通資金淨流出 2.58 億元，深股通資金淨流出 17.20 億元。

統計顯示，截至 3 月 13 日，今年以來北上資金淨流出的天數僅為 6 天。而外資流出的這一周期，正是這一輪「春季躁動」行情調整的階段。分析人士表示，在近期市場震盪反彈和調整的情況下，北上資金多次出現高拋低吸動作，「聰明錢」屬性顯現。

滬深股東資金流向 圖片來源：legulegu.com

從北上資金的持股情況來看，Choice 資料顯示，在 3 月 6 日到 3 月 12 日區間，一些銀行股遭到北上資金的明顯減持，5 個交易日內，減持股份數居前的個股有農業銀行、京東方 A、中國建築、民生銀行、中國銀行、工商銀行、中國石化、TCL 集團、交通銀行、紫金礦業，北上資金對這些個股的減持股數超過了 3000 萬股，其中淨賣出農業銀行 1.03 億股。

而成長股在近期市場的表現更優，北上資金對成長股也有明顯的增持，在 3 月 6 日到 3 月 12 日 5 個交易日中，北上資金有 38 檔個股的持股數量增加超過 1 倍，均以中小創個股為主，其中對宏川智慧、摩登大道、百利科技、新疆火炬、青島港的持股數量增加了超過 5 倍。

不過，在銀行股被減持之後，廣發證券認為，隨著年報和一季報逐漸披露，銀行板塊業績相對優勢逐漸顯性化，看好銀行板塊的相對收益，建議關注低估值和槓桿較高的銀行。

對於成長股的增持，安信證券表示，創業板和中盤 A 股的納入 MSCI 進度超出預期，可能導致外資在短期內加快配置。

招商證券團隊指出，近期來看，外資流入明顯放緩，甚至近 4 個交易日連續淨流出。但從全年來看，外資仍有較大的加倉空間，目前的放緩和流出是階段性的，在 5 月前後或再次放量，不排除後期提高 A 股外資持股比例上限的可能。