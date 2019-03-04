中國工信部公布未來4年4K及8K產業發展方針 受惠產業重點整理

中國工信部針對 4K 及 8K 產業發展公布 2019-2022 年最新的發展規劃，內容確立未來超高畫質顯示技術將依照「4K 先行、兼顧 8K」的方針，全力推動超高畫質影視產業發展和相關領域的應用。

該計劃表示，在 2022 年時，中國超高畫質影視產業整體規模將超過人民幣 4 兆元，屆時 4K 產業生態體系完整，且 8K 關鍵技術產品研發和產業化已取得突破，並形成一批具有國際競爭力的企業。

根據賽迪顧問公布的資料顯示，中國超高畫質影視產業即將進入爆發式成長。到 2022 年，電視機、高畫質面板等硬體產業產值將達到人民幣 1.57 兆元，複合增長率為 20%；寬頻建設、影視製作等相關產業產值將達到人民幣 1.04 兆元，複合增長率為 80%；相關應用和服務產業產值將達到人民幣 7546.2 億元，複合增長率為 90%。

圖：AFP

相關受益的中國上市公司如下：

晶片：

兆易創新 (存儲晶片，603986-CN)、韋爾股份 (cmos 圖像傳感器，603501-CN)、北京君正 (CPU，300223-CN)、全志科技 (電源管理 IC，300458-CN)、富瀚微 (ISP/IPC，300613-CN)、景嘉微 (GPU，300474-CN)。

光學零組件：

利達光電 (002189-CN、聯合光電 (300691-CN)、水晶光電 (002273-CN)、聯創電子 (002036-CN)。

高畫質鏡頭：

海康威視 (002415-CN)、大華股份 (002236-CN)、千方科技 (002373-CN)。

高畫質面板產業鏈：

京東方 A (面板，000725-CN)、TCL (面板，000100-CN)、深天馬 (面板，000050-CN)、長信科技 (模組封裝，300088-CN)、勁拓股份 (設備，300400-CN)，濮陽惠成 (面板材料，300481-CN)。