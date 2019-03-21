歐股盤前─Fed放鴿 指數期貨走揚

美國聯準會 (Fed)3 月會議決議更偏鴿派，暗示今年不會升息；今(21) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 3 點 22 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.03%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.14%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.01%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.35%，深證成指上漲 0.71%；南韓 Kospi 指數上漲 0.36%，日經 225 指數上漲 0.20%；台股收漲 57.99 點，至 10,609.55 點。

Fed 日前發表 3 月會議決議，暗示 2019 全年不會升息，並調降經濟成長與通膨預測，昨日美股漲跌互見，標普 500 指數收跌 8.34 點 (0.3%)，至 2824.23 點；道瓊工業指數收跌 141.71 點 (0.6%)，至 25745.67 點；那斯達克指數收漲 5.02 點 (0.1%)，至 7728.968 點。

Fed 於台北時間 21 日凌晨公布會議決議，決策官員一致同意，維持聯邦資金利率在 2.25% 至 2.5% 區間不變，且將自 5 月開始，放緩縮減資產負債表速度，預計 9 月停止縮表。

Fed 認為，去年第 4 季，經濟活動成長力道尚屬穩健，但今年已有所放緩，因此將 2019 年經濟成長率預測值，調降 0.2 個百分點，至 2.1%；預估今年失業率為 3.7%，較前次預測高出 0.2 個百分點。

通膨率方面，Fed 預估今年個人消費支出物價平減指數 (PCE) 為 1.8%，較前次預測下修 0.1 個百分點。

另一方面，美國總統川普日前表示，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

英國首相梅伊已致函歐盟，正式要求將英國脫歐期限，從原定的 3 月 29 日，延後至 6 月 30 日；對此，歐盟示警，除非英國國會在 3 月 29 日之前，通過梅伊的脫歐計畫，歐盟才會同意「短期延期」，否則英國只能尋求更長時間的延期，或無協議脫歐。