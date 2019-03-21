耗資逾6000億港幣 香港政府要建全球最大人工島

香港發展局宣布，香港將建造一個 1000 公頃的人工島，取名為「明日大嶼」，以解決嚴重的土地供應不足的問題。預期 2025 年開始填海，2032 年將有第一批民眾入住。

做為全球最大人工島之一，香港這項開發案受到全球關注。香港發展局局長黃偉綸表示，該人工島將在大嶼山島附近的交椅洲填海興建，預計成本為 6240 億港元。到時，可提供多達 26 萬個住戶，其中 70% 為政府公共住宅。不僅可以紓緩香港住宅短缺問題，亦可以減輕新界西北的交通負荷。

此外，在填海後，香港政府還可以在該區域建立第三個核心商業區，包括提供約 400 萬平方公尺商業路面積，創造約 20 萬個就業機會，預計每年將帶來 1410 億港元的增加值。

圖: AFP

至於，6240 億港元的建設成本，黃偉綸表示是以去年 9 月的原物料價格計算。而相關建設細項方面，預估交椅洲第一階段 1000 公頃人工島的填海工程將耗資 1400 億港元，另外 1160 億港元為該區的基本道路、水務及排污等基建支出。欣澳、龍鼓灘及包括內河碼頭在內的屯門沿海發展，額外需要 340 億港元及 610 億港元作為填海及基建成本。

上述發展區的成本共計 3510 億港元，再加上多條道路及鐵路的成本，整個「明日大嶼」計劃的成本至少 6240 億港元。

而對於這項專案資金來源，黃偉綸提到，香港政府不排除以「鐵路加發展」方式進行，也會考慮舉債。

對於是否會超過預算，黃偉綸強調目前是「非常初步的粗略估算」，以過去經驗來看，只 10% 項目會出現超支情況，香港政府對控制成本有信心。

不過有香港議員對此有不同看法，泛民議員朱凱廸稱，香港政府估算方式是以 2018 年 9 月的價格，而非付款當日價格（MOD），也就是 2025 年動工價格估算，因此考慮通膨因素，整個計劃最後支出可能超過 1 兆港元。