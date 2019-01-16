為何香港房地產市場不會崩盤？原因就這麼簡單

一個名為 Downtown 38 的物業項目，在香港 APM 創紀之城購物中心展示樣板間週末開幕時排起了長隊，隊伍彎彎曲曲地排到了商場門外和街角處。8 月蔓延到香港的全球房地產市場低迷，似乎並未打消潛在買家的積極性。

「經濟前景並不是十分樂觀，」35 歲的私募股權投資公司高管 Leo Wong 一邊排隊一邊說。他一手拿著宣傳冊，一位幼童在其身邊。「但如果你是出於自用而購置一套房子，這並不重要。」

像香港許多家庭一樣，Wong 正在尋找面積更大的住宅，儘管他預計價格會繼續下跌。即使在去年股市大跌之後，香港人的現金仍相對充裕，一些分析師認為，被壓抑的購買力將阻止全球最昂貴的房地產市場進一步大幅下滑。

「還有很多錢，就這麼簡單，」 中信里昂證券房地產研究區域負責人 Nicole Wong 表示。她說，創紀錄的銀行存款表明居民有能力購買房屋，只要他們願意。

雖然沒有新加坡那麼高，香港仍擁有令人羡慕的家庭儲蓄率。世界銀行的數據顯示 2017 年總儲蓄水平為 27%，高於法國的 23%，加拿大為 20%，英國為 13%。

彭博行業研究的房地產分析師 Patrick Wong 稱，定價具有競爭力的新項目也激發了買家的興趣，同時預計升息腳步會暫時停下。「隨著利率趨於穩定，之前因潛在加息而受阻的買家重返市場，」他表示。

本月早些時候，中國海外發展在香港大埔區的天鑽住宅項目，收到了針對 486 套住宅單位的 7,500 多份申請。政府的「首置」計畫，旨在幫助年輕人登上房產階梯的廉價住宅單位 -- 以及其他補貼住房同樣獲得超額認購。

雖然大多數市場觀察人士預計房價會進一步下跌 -- 較 8 月峰值下跌近 9%，花旗看到在未來兩個月價格觸底的跡象，因為買家開始釋放被壓抑的需求。摩根士丹利表示，由於同樣的原因，預計今年房價將上漲 2%。

許多居民將擁有一套房屋視為首要任務，他們願意留出大筆收入來實現這一目標。根據抵押貸款經紀公司 mReferral Brokerage Services 的數據，業主們將接近 60% 的月收入用來償還他們的抵押貸款債務。