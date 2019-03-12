香港政府針對新建案要課空屋稅 建商剉咧等

根據港媒消息指出，香港政府將針對新屋住宅徵收空置稅，目前已經大致完成草案，將於 4 月份提交香港立法會討論。

消息指出，香港政府打算向取得「入伙紙」超過一年卻未銷售的新屋，徵收相當於應課「差餉租值」兩倍的空置稅。如果該單位一年內有超過一半時間租出即可獲豁免，但單位買賣雙方不能是關連企業，否則等同於發展商「左手換右手」。

圖: AFP

「入伙紙」是指由香港屋宇署發給已建成，並驗證結構合格的房屋，取得後建商即可出租或銷售。

「差餉租值」則是假設住宅在指定的估價依據日期空置出租時，估計可取得的合理年租計算出的數值。這是香港針對房地產而實施的一種間接稅。

去年 6 月份，香港特首林鄭月娥就宣布，將對空置 6 個月以上、並未作居住或出租新建私人住宅單位徵收「額外差餉」，金額約等同於房價的 5%。

針對香港政府可能推出的政策，香港地產建設商會執委會主席梁志堅稱，商會反對空置稅，即使設立，也要分類別，不能一概而論，因為一般住宅比較容易銷售，而豪宅要等待裝修完成才會銷售，因此時間會拖得較久。

而華懋集團銷售部總監吳崇武認為空置稅不合理，因建商因應市況銷售，加上豪宅很難短時間出貨，要在取得「入伙紙」一年內賣出很不合理。

大鴻輝興業主席梁紹鴻則稱，若新條例可以全面防堵關連公司交易漏洞，可能將使建商加速賣屋腳步，以避免繳付空置稅。但也有可能讓建商囤積土地儲備，並停建新建案減少房屋供應，這對房價也不一定是好事。