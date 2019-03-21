小摩執行長：科技巨頭應該為全面性的監管衝擊做好準備

小摩執行長 Jamie Dimon 表示，科技網路巨頭應該最好準備，以應對監管相關的衝擊，程度可能與在金融危機後大型銀行所經歷的監管衝擊相當。

「他們還沒有經歷過來自監管機構的全面衝擊。」Dimon 在接受採訪時表示:「如果我是他們，我會做好準備。」

Dimon 表示，從臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等公司受到關注的程度上來看，監管方面仍有很多工作要做。Dimon 表示：「當你被某人攻擊時，你會受到整個群體的攻擊，群體可能是每個國家，每個銀行，每個監管機構，都將在同一時間向你衝擊。」

就像幾年前的小摩一樣，科技巨頭現在也成為廣大民眾批評的對象，其中包括民主黨總統候選人，曾呼籲分拆臉書、谷歌和亞馬遜 (AMZN-US) 等公司。

小摩現在是資產規模最大的美國銀行，在 Dimon 的任期內，他持續為小摩在抵押貸款危機中的角色以及後來的醜聞進行辯護，其中包括因投資失策而導致的 62 億美元損失。

「他們應該真正做好準備並將其視為一種非常廣泛且重大的事情。仔細聽取投訴內容，並對此做出合理的反應。」

有別於一般銀行家，Dimon 的坦率令人驚訝。科技巨頭一直都是投資銀行的好客戶，銀行通常會向這些科技巨頭提供有關收購和債券及股票市場中資金投資的建議。