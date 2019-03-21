智崴去年每股盈餘4.84元 擬配發4.5元股利 創新高

智崴資訊 (5263) 公布財報，2018 年稅後淨利為 2.57 億元，年減 3.20%，EPS 為 4.84 元。日前董事會敲定將配發 4 元現金股利及 0.5 元股票股利，合計配發 4.5 元股利，股利創下新高紀錄。智崴 2018 營收 16.37 億元，創新高，毛利率 44.05%，營益率 17.68%，稅前盈餘 3.21 億元，稅後淨利 2.57 億元，EPS 為 4.84 元。



智崴目前正在執行的高階飛行劇院 i-Ride 約有 20 個，今、明兩年會開幕的包括紐約、澳洲、北京第二座、新疆、弗羅里達、冰島、阿曼七座，一部分自營，大部份為賣斷。



智崴 2018 年自營比重近 10%，今年目標挑戰 20%。法人指出，智崴去年獲利略低於前一年，不過今年在各地飛行劇院陸續開幕即接獲新單下，業績將會優於去年。