智崴台北首座飛行劇院啟航 全年營收獲利可望再創高

智崴資訊 (5263-TW) 在台北首座飛行劇院「i-Ride TAIPEI」今 (30) 日啟航，每年預估可吸引 30 萬人次，全年營收可達約 1.4 億元，可望在營運首年就開始獲利。在新劇院開幕帶動下，智崴今年營收可望續維持雙位數年增幅，且全年獲利也可望再創高。

智崴的「i-Ride TAIPEI」飛行劇院今日在微風南山正式啟航，占地約 300 坪，斥資約 2 億元，採用巨型球幕設計與六軸平台技術，並播放費時 3 年才完成拍攝的「飛越台灣」影片，每年預估可吸引 30 萬人次，全年營收可達約 1.4 億元。

據悉，目前 i-Ride TAIPEI 試營運來客數購買率已達 47-48%，超越損益兩平點，法人預估，智崴 i-Ride TAIPEI 可望在營運首年，就成功開始獲利。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，i-Ride 至今已飛越全球四大洲，遍佈超過 30 多個知名景點與主題樂觀，今年正在建置中的飛行劇院約 20 座，將展開營運的包括紐約、澳洲、北京第 2 座、新疆、佛羅里達、冰島與阿曼等地。

i-Ride TAIPEI 為智崴在台第 3 座、自營的第 2 座飛行劇院，不過，歐陽志宏表示，因場地空間有限，智崴將來可能在台北或台中興建第 3 座自營飛行劇院，只要觀光人流多的地方，都在考慮範圍內。

歐陽志宏表示，由於大眾對飛行劇院的接受度與了解度漸增，去年中國市場出現明顯成長，其他地區則是溫和成長，帶動整體營收攀峰，今年在新開幕的劇院帶動下，營收可望維持往年的雙位數增幅，年增率可望超過 1 成。法人指出，由於智崴飛行劇院營益率表現穩定，今年除營收有機會改寫新猷外，獲利也可望再創高。

