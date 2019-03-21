日本工具機出口未見起色 中國方面訂單砍半！

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週三 (20 日)，發表了 2019 年 2 月的工具機訂單金額終值，總訂單金額年減 29.3% 為 1097 億日圓，連續 5 個月遜於去年同期。

日本 2 月工具機訂單在出口方面年減 29.8% 為 680 億日圓。當中，約占日本工具機出口總額 2 成的中國市場，在 2 月的訂單腰斬一半年減 5 成，為 140 億日圓。而在反應出景氣動向的電氣及精密製造工具機的出口額，年減 40.1% 為 41 億日圓，同樣呈現萎靡的情形。

日本上月工具機出口年減 29.8% 為 680 億日圓 (圖：AFP)

對美出口在 2019 年 1 月時年減 5.9% 為 200 億日圓，也是近 2 年來首度低於去年同期；而在 2019 年 2 月時持續衰退年減 21.1%，表現更差。對歐洲出口的表現也同樣不佳，年減 18.2% 連續 4 個月出現下滑。

而在日本國內市場方面，年減 28.4% 為 416 億日圓，連續 3 個月遜於去年同期表現。

工具機訂單的變動週期約為 18 個月左右，以過去的週期來說，中國市場對於工具機的需求量可能在 2019 年 Q2(4 – 6) 月之後停止下滑。JMTBA 的飯村幸生會長在記者會上表示，「在 7、8 月時，訂單可能會出現翻盤」。他所持的理由是，中國政府的景氣刺激政策將會湊效。然而飯村幸生會長也說道，「由於中國的投資過剩造成在構造上作出調整，或許在長期間會出現低迷的狀況」。

在機械產業相關統計當中，由於工具機的訂單金額可用來預測景氣的未來動向，普遍受到矚目。日本摩根大通證券的資深分析師佐野友彥表示，「工具機是產品製作上的關鍵機械，在各式機械當中，工具機的訂單表現領先景氣動向。較日本內閣府所發表的機械訂單數據，領先約 2 個月左右」。