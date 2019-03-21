宏盛淡海「海洋都心3」擬於6月公開銷售 喊出每坪30萬元起跳

隨著淡海輕軌捷運通車、美麗新廣場淡海館正式營運，宏盛建設 (2534) 與達欣工程 (2535) 及宏泰人壽合作的淡海「海洋都心 3」計劃將在 6 月公開銷售，此案總銷達 180 億元，戶數將近 2000 戶，據了解，預售已賣三成，未來開價喊出每坪將由 30 萬元起跳。宏盛表示，隨著淡水輕軌完工，「海洋都心」近期詢問度明顯提升，區域客與外地客各占一半比重。宏盛表示，海洋都心一期已完銷，目前開價每坪約 26 萬元左右，海洋都心二期銷售約九成，也已交屋，目前每坪約落在 28 萬元左右，海洋都心三期開價將落在 30 萬左右，預計 6 月公開後，將會邊賣邊交屋。



宏盛建設表示，合建案「海洋都心」是淡海地區指標個案，唯一立地於商業區核心，是 2018 年實價登錄顯示最熱銷的總價千萬以內建案，延續預售時期銷售佳績，三期即將於 6 月正式公開。



宏盛建設表示，新興的美麗新商圈，吸引越來越多年輕首購、小家庭、退休換屋等重視生活品質的族群移居，房市能見度頗高，「海洋都心」近期詢問度明顯提升，據觀察，區域客與外地客各占一半比重。



而宏盛建設目前在淡海新市鎮主力銷售個案為「海洋都心」、「宏盛新世界」系列，為永續服務社區住戶，宏盛建設將設置逾百人規模的服務團隊常駐於社區，業界首創，有別於其他建商，由服務長率領團隊，提供住戶包括購屋、修繕、代售、代租等完整服務。



除宏盛建設外，由國際知名波蘭插畫家 Filip Pagowski(菲利普．帕戈斯基) 設計的台灣首座「國際藝術籃球場」，也在去年底落成，開放民眾免費使用。



而由台灣設計團隊 4CUS 操刀的彩繪貨櫃、玩轉圍籬也逐步完成，宏盛建設同時也邀請擅長運用光和空間創造互動裝置的台灣藝術家莊志維，創作雷射地景裝置「淡海，風吹起─裝置微光計畫」，透過藝術妝點，讓生活區域成為更多想像力迸發的風格空間，盼成為淡水最具特色生活氛圍的區塊。

