美股盤中─溫和下滑 等待Fed利率決議

美國股市週三中場溫和走低，道瓊指數下跌約 130 點，FedEx 股價下跌壓低了市場氣氛。投資人等待聯準會 (Fed) 於台北時間凌晨 02:00 公布政策決議。

台北時間 23:53

道瓊工業平均指數下跌 123.47 點或 0.48% 至 25763.91。

Nasdaq 指數下跌 26.99 點或 0.35% 至 7696.95。

S&P 500 指數下跌 13.71 點或 0.48% 至 2818.86。

FedEx 股價下跌逾 5%，該公司財務長警告，FedEx 營收較去年同期下降，顯示國際總體經濟減緩，全球貿易成長趨勢持續減弱。

UBS 銀行執行長說，第一季的環境是史上最糟糕的第一季之一。投資銀行營收較去年同期下降約三分之一。德國汽車廠 BMW 亦說，2019 年獲利將大幅下降。

分析師說，經濟情勢依舊未明朗。有兩件事情必須發生：Fed 持續維持鴿派立場，中美達成貿易協定。

今日稍後，聯準會 (Fed) 將公布利率決議，預期將維持利率不變，投資人將注意 Fed 的利率觀點。

今年以來，美國股市上漲逾 12%，主要係因 Fed 於 1 月說，今年升息將具有耐心。若 Fed 未表示今年將不再升息，華爾街將感到失望。

分析師說，目前股市最大的利多，就是鴿派 Fed，S&P 500 上漲至五個月高點，突顯 Fed 有能力獨力推高股市。但多頭市場結束，往往也是因為 Fed。

此外，中美貿易協商再度出現不確定性，亦使得投資人氣氛受到壓抑。

彭博社報導，美國官員擔憂中國的某些讓步可能會反悔。但華爾街日報報導，美國貿易代表萊特海澤與財政部長梅努欽下週將前往北京，與中國副總理劉鶴進行另一回合協商。該報導支撑了週二的股市。

過去一年裡，中美兩國互相加徵關稅，為金融市場帶來壓力，亦壓抑了企業與消費者信心。