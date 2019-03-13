2月中國手機出貨量慘跌近2成 分析師：蘋果、小米恐淪最大輸家

中國信通院日前發布 2 月手機市場分析報告，內容顯示，該月中國整體手機出貨量為 1451 萬支，年減近 20%；對此，分析師認為，市場競爭日益激烈，蘋果 (AAPL-US) 和小米恐成最大輸家。

IDC 駐北京分析師 Xi Wang 在接受 CNBC 採訪時稱，中國經濟成長趨緩、智慧型手機市場飽和，以及零售商庫存過多等因素，都是導致 2 月中國手機出貨量大減的原因。

券商 Mirabaud Securities 旗下關注科技產業的全球主題小組聯席主管 Neil Campling 表示，在價格偏高、換機週期拉長的情況下，產品需要的是革命化進展，只求「進化」是不夠的。

Campling 指出，消費者並不期待特定機型的「下一個版本」，「他們厭倦了這種選擇」；至於近期話題十足的摺疊機，他認為，仍屬利基產品。

蘋果 2019 財年首季財報顯示，其大中華區營收，大減 27%；另一方面，由調研機構 Longbow Research 數據可得知，2 月 iPhone 在百度上的搜尋量，大減 47%。

Counterpoint Research 的研究主管 Neil Shah 說，蘋果、小米已開始感受到市場趨緩的痛苦，「蘋果和小米恐繼續淪為最大輸家」，vivo 與 OPPO 則趁機拉抬市占率，「中國市場已玩起零和遊戲，華為 nova 系列和 OPPO，已對小米銷售表現造成影響。」