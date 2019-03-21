閃耀基金獎！挖寶有訣竅！

很多人想投資基金，但數千檔基金，往往不知道從何選擇。每年三月基金獎是可以挖寶的好時機，只要根據三多原則挑選「團隊獎座多、全壘打數多、單一基金得獎數多」，即可從一片基海中，買到優質的好基金。

國際電影有美國奧斯卡金像獎、法國金棕櫚獎、威尼斯金獅獎、柏林金熊像等 8 大獎項，是全球深具有影響力的電影獎項。但你知道嗎? 台灣人愛買的基金，也有基金獎 F4，「晨星最佳基金獎」、「Smart 智富台灣基金獎」、「湯森路透理柏台灣基金獎」以及「傑出基金金鑽獎」，每年會選出表現最好的基金。

只有績優生 才能入列基金獎 F4 英雄榜

基金獎 F4 以不同資料來源進行評選及獎項分類，「晨星基金獎」及「Smart 智富台灣基金獎」均是使用「晨星 (Morningstar)」；「理柏台灣基金獎」則是採用「理柏 (Lipper)」；「金鑽獎」則是採納「彭博（Bloomberg）」及投信投顧公會的資料。

評比標準也有所不同，各有所長，晨星以量化評分輔以質化分析，其中，「晨星基金獎」維持優生學，獎項少，只有 6 項，「Smart 智富台灣基金獎」則是廝殺最激烈，每年得獎機率不到 1％；理柏以穩定回報基金評級為評選標準，從不同年期、基金類型選出最佳基金，獎項數量最多，頒發的獎項近百檔。金鑽獎則是歷史悠久、牌子老，要求各期別績效須經風險調整，且報酬必須為正數。

每年參加基金獎 F4 評選的基金超過 3000 檔，有些獎項還會因為不符合標準而從缺，最後僅有不到 200 檔基金勝出，競爭十分激烈，能夠榜上有名的基金都是經過重重考驗，才能成為績優生。也因此，基金獎 F4 的得獎基金有助於投資人選擇長期優質的好基金。

不過，就算是得獎基金，也有上百檔，在一片得獎基海中，許多人仍然是霧煞煞，不知從何下手！最簡單的方法是，挑選「常勝軍」是最穩妥的門道。每年基金獎都會出現不少老面孔，代表這些基金或者操盤團隊能夠經得起時間驗證，穩定創造出長期績效及對抗風險。該怎麼選擇呢？建議採用三多原則，也就是說，團隊獎座多、全壘打數多、單一基金得獎數多。

團隊獎多 品牌信賴度高

首先要重視團隊獎，猶如消費者買東西，有口碑的品牌會成為優先選購的對象，挑選基金也是一樣，一檔長期穩健的優質基金最重要的是靠研究團隊，所以，挑選公司團隊勝於基金經理人，代表整體作戰能力強，成為投資人挑選基金信賴品牌的重要指標。

因此，從基金獎 F4 挑選優質基金，團隊獎必看，可以留意團隊獎得獎數多的基金公司。以「Smart 智富台灣基金獎」為例，12 年來，拿下最多團隊獎前三名的公司為復華投信 9 座，以及群益投信與統一投信各 4 座。其中，復華投信堪稱是研究團隊的奪冠王，Smart 智富台灣基金獎評審團隊，對於復華投信股票研究團隊整體性，以及為提升研究品質而大量投入資源印象深刻，認為復華投信是國內少數在人力部署、研究效率上都已經做好準備邁向國際競爭水準的基金公司。

截至 2019 年 1 月底，復華投信資產管理規模已達新台幣 3,894 億元，投研團隊包括全球股票、大中華股票、台灣股票、海外債券以及計量研究團隊，總計人數超過百人，堪稱是一個大兵團，為國內投信業界之最，出訪國家則已超過 40 多個國家及地區。

全壘打數多 短、中、長期績效經得起考驗

二是看全壘打數多不多，也就是短中長期績效是否能夠大滿貫。投資人買基金最在乎賺不賺錢，也就是績效好不好。不過，看績效不能只有看短期，一檔優質基金，必須短、中、長期績效都能經得起考驗。例如理柏基金獎，各類別均有設立三年期、五年期、十年獎項，倘若一檔基金都能夠拿到三個年期的獎項，顯示這檔基金是很穩健的好基金，所以從基金獎中，可以留意基金的全壘打數多不多。

截至去年底為止，所有在台註冊可銷售的基金共 1,797 檔，基金獎競爭十分激烈，今年只有 6 檔基金揮出理柏基金獎項全壘打，同時獲得三年期、五年期及十年期獎項。其中，「復華投信人生目標基金」已經四度拿下「理柏台灣基金獎－新台幣靈活混合型基金」之三、五、十年期獎的全壘打，而且績效表現，比起台股加權指數、0050，不惶多讓，甚至更亮眼。

以每個月定期定額投資 1 萬元台幣來計算，10 年下來，復華投信人生目標基金三年、五年及十年的操作績效均優於台股加權指數及 0050，定時定額的報酬率可以說是相當亮麗，非常適合喜歡定期定額買基金或是存股的投資人購買。

單一基金得獎數多 超額報酬可期

三是看單一基金得獎數多不多，也就是過去的得獎記錄，例如剛剛所談的復華人生目標基金，這檔台股平衡型基金成立 16 年以來，歷經多次景氣循環及市場利空洗禮，幾乎年年入列基金獎 F4 英雄榜，至今獎座已經奪下 25 座，顯示經理人能因應盤勢變化，靈活調整持股及部位，為基金創造超額的報酬。

尤其理柏基金獎重視基金的相對穩定性，主要獎勵中長期穩定表現傑出的基金，而「復華投信人生目標基金」不僅四度橫掃「理柏台灣基金獎－新台幣靈活混合型基金」之三、五、十年期獎的全壘打，還五度獲得十年期獎。自理柏基金獎設立 11 年以來，僅五檔基金連五年以上榮獲同一個獎項，包括霸菱歐洲精選信託基金 A 歐元配息、首域印度次大陸基金 I、富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元 A(acc) 股、野村中小基金以及復華人生目標基金。

從投報率來看，不管是短中長期，復華人生目標基金的確耀眼，3 年、5 年、10 年之年化投報率分別為 39.53%、54.45%、212.25%，顯示只要能夠長期擁抱這些績效佳且穩健的好基金，落袋可觀的報酬並不難。

想要為基金投資加分增值，由專業評鑑機構年年嚴選的得獎基金具備風險衡量後的穩定及良好的績效表現，絕對值得參考。投資人從中挑選出基金資優生，不僅省下篩選基金的時間，並可以利用得獎基金穩健投資獲利。