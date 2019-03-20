建商推案漸升溫 崇友新梯接單持穩 推動雲端電梯系統挹注業績

崇友實業 (4506) 指出，目前建商在手建案庫存水位趨於健康、整體房價持穩等，帶動建商推案信心較去年明顯升溫，有助於帶動崇友新梯接單表現隨著房市推案熱潮而同步墊高；同時，也將積極針對旗下共 3.5 萬台維保電梯推動「雲端電梯監控系統」服務，陸續接獲台北中山區 / 信義區、高雄等逾 50 台電梯案源客戶安裝需求，可望進一步挹注業績。崇友 2 月合併營收為 2.32 億元，年成長 15.03%。累計前 2 月合併營收達 6.92 億元，受惠房市推案信心升溫，加速新梯完工認列進度，挹注前 2 月營收較去年同期成長 25.86%。



崇友表示，受惠近年集團持續優化新梯銷售案源策略效益漸顯，鎖定高客製化商用案源的辦公大樓、百貨與飯店等領域，包括「台中睦森林」、「屏東後壁田段大樓」、「台南美術館」等大型新梯建案及「羅東博愛醫院大樓電梯汰換」完工認列，前 2 月辦公大樓、百貨及飯店等案源營收比重達 16% 水準，再加上維保業務穩定貢獻，今年將積極針對目前旗下共 3.5 萬台維保電梯推動「雲端電梯監控系統」服務，亦陸續接獲台北中山區 / 信義區、桃園中壢區、高雄等逾 50 台電梯案源客戶安裝需求，盼能維持超過 8 成之維保高續約率。



崇友指出，為滿足中高端商用案源對於電梯空間設計、運行速度與節能等需求，除已完成旗下電梯產品全面導入 PM 永磁同步馬達，較既有電梯產品節能達 35%，並持續投入研發新一代超高速電梯技術，新款超高速電梯產品每分鐘速度將可達 360 公尺，有助於拉高崇友與國內外同業競爭門檻，進一步擴大旗下品牌市占率表現。



展望第一季，崇友指出，集團仍持續針對旗下新梯業務採取多品牌、優化銷售案源結構與新技術研發等面向多路進擊，且仍持續看好汰舊換新業務仍保持 15-20% 年台數成長率表現，亦將積極開拓崇友既有使用年限超過 20 年以上約 1 萬台之老舊電梯更換新梯，盼能帶動汰舊換新電梯占整體新梯比重自目前的 21% 持續往上。